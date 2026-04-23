Hrvati sa zarobljenog broda javili se obiteljima! Kapetan: 'Mi smo kolateralne žrtve'

OTELI GA IRANCI /

Na jednom od dva broda koja je Iran jučer zaplijenio su i dvojica hrvatskih pomoraca.

Iz Ministarstva vanjskih poslova tvrde da su dobro i da su sigurni. Na tom području procjenjuje se da je još oko 180 hrvatskih pomoraca. Stanje je još neizvjesnije za stotine zaglavljenih brodova nakon što je američki predsjednik Trump naredio mornarici da uništi svaki iranski brod koji postavlja mine u tjesnacu. Više pogledajte u prilogu.