FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIGITALIZACIJA /

Dobre vijesti za pacijente! Papirnati recepti za lijekove postaju prošlost: Evo što se mijenja

Procjenjuje se da će ova promjena koštati oko pola milijuna eura, a implementacija će se završiti u prvom kvartalu 2027. godine

23.4.2026.
6:02
Tea Mihanović
Papirnati recepti za lijekove postaju prošlost i takozvani "bijeli" recepti uskoro će biti digitalizirani.

Gospođa Nada po bijeli recept za lijek dolazi u ordinaciju svog obiteljskog liječnika, ali od sljedeće godine će moći i bez pečata.

"Meni je jednostavnije preko maila primiti, u svakom slučaju. Sve telefonski rješavam, tako da nikad ne dolazim tu osobno tu", rekla je Nada.

Do lijeka bez papira

Takozvani bijeli ili privatni recept piše se za lijekove koji nisu na listi HZZO-a. I plaća ga pacijent, koji do lijeka ne može bez papira.

"Recimo lijekovi koji se koriste u liječenju anemije, nekakva vrsta analgetika, suplementi koji se mogu koristi kao dodatak liječenju", rekao je Andrej Čuš, liječnik obiteljske medicine. 

Ako je liječnik u sustavu označio terapiju kao opravdanu, lijek će se moći podići u ljekarni sa zdravstvenom iskaznicom. 

Bijeli recept postaje eRecept

Ministarstvo zdravstva kroz novo dvogodišnje ugovorno razdoblje najavljuje 11 novih funkcija u sustavu CEZIH-a.

Tako će i bijeli recept postati - eRecept.

"Procjena je oko pola milijuna eura da će koštati takva promjena, a implementacija će završiti u prvom kvartalu 2027. godine", rekao je Hrvoje Jezidžić, načelnik Uprave za e-Zdravstvo Ministarstva zdravstva.

'Fini korak naprijed'

Tek manji broj pacijenata koji dođe u ordinaciju liječnika Čuša traži bijeli recept. No, doktor Čuš pozdravlja promjenu.

"To je jedan, hajde, fini korak naprijed, kad to kažem na umu imam pacijente koji su stariji, bolesni, nepokretni", rekao je liječnik Čuš.

Sve je osigurano izravnom komunikacijom preko Portala zdravlja.

"Ukoliko se radi o pacijentu koji je kronično bolestan i kontinuirano mora uzimati lijekove temeljem bijelog recepta, a liječnik ocijeni da nije potrebno da svaki put dolazi u ordinaciju, on će mu elektronički propisati recept jednako kao što danas propisuje takozvani crveni elektronički recept", rekao je Jezidžić.

Ipak, i pored svih blagodati digitalizacije, uvijek ima i onih koji će radije odabrati ljudski susret. 

"Ja to radije u četiri oka. Najsigurnije!", poručio je Damir iz Jastrebarskog.

Lijekovi Na ReceptDigitalizacijaLijekovi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike