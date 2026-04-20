Pola milijuna Hrvata pati zbog ove podmukle bolesti: 'Često se ne otkrije na vrijeme'

U Hrvatskoj je registrirano oko 400.000 osoba oboljelih od šećerne bolesti, a velik je broj onih koji ne znaju da boluju i ne liječe se pa se procjenjuje da je ukupan broj oboljelih oko 500.000, upozoreno je u ponedjeljak na konferenciji „Dijabetes 2026: tehnologija, terapija i budućnost skrbi“.

Konferenciju na kojoj su vodeći stručnjaci raspravljali o suvremenim standardima liječenja te utjecaju digitalnih alata na svakodnevicu i kvalitetu života oboljelih je organiziralo Hrvatsko društvo za kronične bolesti.

Predstojnik Sveučilišne klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac KB Merkur Dario Rahelić ukazao je na važnost ranog otkrivanja i liječenja dijabetesa jer se time umanjuju izgledi za daljnje komplikacije, napomenuvši da se najveći broj oboljelih dijagnosticira kod liječnika obiteljske medicine.

Naglasio je da u Hrvatskoj dostupne sve moderne terapije i tehnologije za liječenje osoba s dijabetesom te da je metformin još uvijek zlatni standard u liječenju, koji bi zapravo trebalo primjenjivati već u preddijabetesu. Postoje i lijekovi za kardio i nefro protektivnost koji smanjuju smrtnost za 32 posto, a pogoršanje kardio i nefro bolesti za više od 30 posto, naglasio je Rahelić.

Dijabetes je je veliki zdravstveni problem koji znatno opterećuje čovječanstvo i broj oboljelih raste iz godine u godinu, upozorila je voditeljica Odjela za nezarazne bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Ivana Brkić Biloš.

Rizični faktori

Dodala je kako u Hrvatskoj ima oko 64 posto osoba s prekomjernom tjelesnom težinom, 23 posto ih je pretilo s BMI indeksom višim od 30, što značajno povećava rizik od dijabetesa, te napomenula kako je Hrvatska jedna od zemalja s najvećim udjelom stanovništva starijim od 60 godina. U rizične faktore spadaju i sjedilački način života i nepravilna prehrana, rekla je Brkić Biloš.

Upozorila je kako se dijabetes često ne otkrije na vrijeme, a upravo se uz rano otkrivanje i promjenu životnih navika bolest može držati pod kontrolom i smanjiti prijevremena smrtnost. Također, napomenula je, dijabetes povećava rizik od infarkta i moždanog udara te kod svake četvrte osobe šećer u krvi nije primjereno reguliran. Također je ukazala na važnost oftalmološke i kontrole masnoća, albumina i kreatinina u krvi.

Oboljeli se često ne javljaju na vrijeme liječniku, odnosno dolaze kad je bolest već uznapredovala, jer simptome kao što su umor, žeđ, zamagljeni vid često pripisuju starenju. Stoga je potrebno djelovati preventivno kako bi se bolest spriječila ili bar odgodila uz promjenu životnih navika, istaknula je Brkić Biloš.

Dijabetologinja KBC-a Zagreb Maja Beretić istaknula je kako je najčešći tip 2 dijabetesa, od kojeg obolijeva 90 posto oboljelih. Upozorila je na opasnost hipoglikemije, odnosno pada razine šećer u krvi i hiperglikemije odnosno visoke razine šećera u krvi, koje mogu dovesti do dijabetičke kome. Pojasnila je funkcioniranje senzora koji mjere razinu šećera u međustaničnoj tekućini i inzulinske crpke koje doziraju inzulin na temelju proračunatih algoritama.

