Sunce, more i grad: sedam proizvoda koji će ovog ljeta odraditi težak posao umjesto vaše kože

Sunce ne bira između plaže, terase omiljenog kafića ili puta do posla. UV zrake prisutne su tijekom cijelog ljeta, bez obzira provodite li dan uz more ili u gradu. Upravo zato zaštita kože ne bi trebala biti rezervirana samo za godišnji odmor.

Iako većina ljudi tijekom ljeta pazi na zaštitu od sunca dok je na plaži, svakodnevna izloženost suncu često prolazi ispod radara.

Njega i zaštita, gdje god se nalazili

Šetnja gradom, vožnja biciklom, ispijanje kave na terasi ili obavljanje svakodnevnih obveza mogu značiti sate provedene na otvorenom.

Kako bi koža tijekom ljeta ostala zaštićena, hidratizirana i njegovana, izdvojili smo sedam proizvoda iz aktualnog dm kataloga koji mogu postati nezaobilazan dio ljetne rutine, bez obzira nalazite li se na obali, u planinama ili među gradskim ulicama.

1. Zaštita za cijelo tijelo koja ne ostavlja mastan trag

SUNDANCE sprej za sunčanje SPF 50

Foto: dm

Dobra zaštita od sunca počinje osnovama. SUNDANCE sprej sa zaštitnim faktorom 50 brzo se upija, vodootporan je i ne ostavlja težak osjećaj na koži. Zahvaljujući dodatku vitamina E, hidratantnih sastojaka i ekstrakta zelenog čaja, idealan je suputnik za duge dane na otvorenom.

Vodootporna formula pomaže zaštititi kožu od štetnih učinaka sunca, uključujući prerano starenje i nastanak pigmentacijskih mrlja, čak i tijekom dugih ljetnih dana.

2. SPF za lice koji se lako uklapa u svakodnevnu rutinu

ECRAN zaštitni fluid za lice SPF 50+

Foto: dm

Lice je suncu izloženo gotovo svakodnevno, zato zaslužuje posebnu pažnju. Ovaj lagani fluid pruža visoku zaštitu, a pritom ne ostavlja mastan trag. Praktičan je izbor za sve koji žele SPF koji će bez problema postati dio jutarnje rutine.

Osim visoke UV zaštite, formula s niacinamidom pomaže zaštititi kožu od svakodnevnih vanjskih utjecaja poput zagađenja i plave svjetlosti, zbog čega je odličan izbor za gradske dane.

3. Kada je riječ o djeci, zaštite nikad nije previše

SUNDANCE Med Ultra Sensitiv roll-on za djecu SPF 50+

Foto: dm

Djeca ljeti provode sate na otvorenom, pa je pouzdana zaštita posebno važna. Ovaj praktični roll-on razvijen je za osjetljivu dječju kožu, jednostavno se nanosi i pruža visoku zaštitu od sunca uz dodatnu hidrataciju.

Zahvaljujući hidratantnoj formuli, pomaže zaštititi osjetljivu dječju kožu od isušivanja te pruža ugodan osjećaj tijekom cijelog dana provedenog na suncu.

4. Osvježenje koje dobro dođe usred najvećih vrućina

SVR Sun Secure Mist SPF 50+

Foto: dm

Ponekad zaštita od sunca može biti i ugodno osvježenje. Ova lagana maglica pruža visoku zaštitu, a istovremeno ostavlja osjećaj svježine na koži. Pruža zaštitu od širokog spektra zračenja (UVB/UVA, vidljivi spektar i IR) i 100-postotno trenutno osvježenje bez ostavljanja vidljivih tragova na koži.

Otporna na vodu, znoj i trenje, maglica ima nježan ljetni miris i ne sadrži alergene.

5. Njega koja dolazi nakon sunčanja

alverde NATURKOSMETIK losion poslije sunčanja

Foto: dm

Nakon dana provedenog na suncu, koži treba pomoći da zadrži vlagu i osjećaj ugode. alverde NATURKOSMETIK losion s aloe verom umiruje kožu i pruža dodatnu njegu, a njegova lagana tekstura brzo se upija bez ljepljivog osjećaja.

Pomaže održati prirodnu vlažnost i štiti od isušivanja.

6. Mali proizvod koji često zaboravljamo

SUNDANCE Sensitive balzam za usne SPF 50+

Foto: dm

Usne su među najizloženijim dijelovima lica, a često im posvećujemo najmanje pažnje. Ovaj balzam pruža visoku zaštitu od sunca, a istovremeno njeguje i pomaže očuvati prirodnu vlažnost usana.

Prirodna ulja i voskovi pomažu održati usne mekanima i njegovanima, dok formula bez mirisa pruža dodatnu ugodu i odgovara čak i najosjetljivijim usnama.

7. Brzi beauty predah za umoran pogled

Balea hidrogel maska za oči s vodom kaktusa i hijaluronom

Foto: dm

Sunce, more, klima uređaji i manjak sna često se prvo vide upravo oko očiju. Balea hidrogel maska pruža osjećaj hlađenja i osvježenja te pomaže da područje oko očiju izgleda odmornije i hidratiziranije.

Balea hidrogel maska hladi područje oko očiju te pruža intenzivnu hidrataciju koja će instant razbuditi vaš pogled i osjevžeiti područje oko očiju.

Zaštita kože nije važna samo na godišnjem odmoru

Briga o koži tijekom ljeta ne svodi se samo na izbjegavanje opeklina. Redovita zaštita od sunca jedan je od najvažnijih koraka u očuvanju zdravlja kože tijekom cijele godine.

Na to podsjeća i dm-ova inicijativa „Zaštiti se… i uživaj na suncu“, koja kroz besplatne dermatološke preglede potiče građane na odgovorno ponašanje na suncu i redovitu kontrolu kože.

Dodatni razlog za osvježavanje ljetne rutine krije se i u 'Moj dm' aplikaciji, gdje je moguće aktivirati kupon za čak 10x više bodova pri kupnji proizvoda za sunčanje i njegu nakon sunčanja. A još kad na to dodate popust koji ostvarujete skupljajući bodove na dm active beauty kartici, osjećaj zadovoljstva je zagarantiran.

Jer bez obzira provodite li ljeto na plaži, u gradu ili na putu između jednog i drugog, kvalitetna zaštita kože uvijek je dobra investicija.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i dm-a.