Zvijezda Liverpoola napušta kluba bez odštete

Francuski branič Ibrahima Konate napustit će nakon pet godina Liverpool kada mu istekne ugovor sljedećeg mjeseca, priopćio je u nedjelju klub engleski prvoligaš.

Dvadesetsedmogodišnjak, koji je došao iz RB Leipziga 2021. za 36 milijuna funti u travnju je rekao da je blizu dogovora o novom ugovoru.

Međutim, britanski mediji izvijestili su da su razgovori o plaćama završeni, a Konate je postao treći igrač nakon Mohameda Salaha i Andyja Robertsona koji je ove sezone napustio klub iz Merseysidea kao slobodan igrač.

U objavi na društvenim mrežama, Konate je rekao da je žalostan što se nije mogao oprostiti od navijača nakon njihove posljednje domaće utakmice protiv Brentforda.

"Anfield je zaista posebno mjesto, a igranje pred vama nikada nisam uzimao zdravo za gotovo. U tom trenutku nisam znao da će mi to biti posljednji put da nosim ovaj dres pred vama", dodao je.

Konate je bio sastavni dio Liverpoolove momčadi koja je osvojila naslov prvaka u sezoni 2024./25., a s klubom je osvojio dva Liga kupa i FA kup te je završio kao drugoplasirani u Ligi prvaka 2022. godine.