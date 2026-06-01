FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PREGOVORI NEUSPJEŠNI /

Zvijezda Liverpoola napušta kluba bez odštete

Zvijezda Liverpoola napušta kluba bez odštete
×
Foto: PETER POWELL/AFP/Profimedia

Konate je za Liverpool odigrao 183 utakmica prilikom čega je osvojio pet trofeja

1.6.2026.
9:36
Hina
PETER POWELL/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Francuski branič Ibrahima Konate napustit će nakon pet godina Liverpool kada mu istekne ugovor sljedećeg mjeseca, priopćio je u nedjelju klub engleski prvoligaš.

Dvadesetsedmogodišnjak, koji je došao iz RB Leipziga 2021. za 36 milijuna funti u travnju je rekao da je blizu dogovora o novom ugovoru.

Međutim, britanski mediji izvijestili su da su razgovori o plaćama završeni, a Konate je postao treći igrač nakon Mohameda Salaha i Andyja Robertsona koji je ove sezone napustio klub iz Merseysidea kao slobodan igrač.

U objavi na društvenim mrežama, Konate je rekao da je žalostan što se nije mogao oprostiti od navijača nakon njihove posljednje domaće utakmice protiv Brentforda.

"Anfield je zaista posebno mjesto, a igranje pred vama nikada nisam uzimao zdravo za gotovo. U tom trenutku nisam znao da će mi to biti posljednji put da nosim ovaj dres pred vama", dodao je.

Konate je bio sastavni dio Liverpoolove momčadi koja je osvojila naslov prvaka u sezoni 2024./25., a s klubom je osvojio dva Liga kupa i FA kup te je završio kao drugoplasirani u Ligi prvaka 2022. godine.

Ibrahima KonateLiverpoolPremier League
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike