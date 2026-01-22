Zvijezdi Liverpoola umro otac uoči utakmice u Ligi prvaka

Zvijezdi engleskog velikana Liverpoola, Ibrahimu Konateu, umro je otac Hamady uoči utakmice njegovog kluba u Ligi prvaka protiv Marseillea.

Konaté nije bio prisutan na treningu uoči utakmice niti je putovao s momčadi u Francusku, a klub je isprva kao razlog izostanka naveo samo "obiteljske razloge". U četvrtak je dvadesetšestogodišnji stoper prekinuo šutnju i na svom Instagram profilu podijelio bolnu vijest s milijunima pratitelja. Uz detalje o dženazi, islamskom sprovodu, koji je zakazan za petak u predgrađu Pariza, Konaté je napisao riječi koje odražavaju njegovu vjeru: "Svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo".

Foto: J.e.e/sipa Press/profimedia

Podrška trenera i suigrača nije izostala

Trener "Redsa" Arne Slot već je prije utakmice dao naslutiti da se radi o teškoj situaciji. "Ovo je jako tužno za njega. Naravno da nam nedostaje na terenu, ali obitelj je u ovim trenucima apsolutni prioritet", izjavio je Slot. Riječi podrške uputio mu je i kapetan Virgil van Dijk nakon pobjede od 3:0 nad francuskom momčadi. "Moje misli su s njim. Dobri smo prijatelji i to pomaže u ovakvim situacijama", poručio je Nizozemac, pohvalivši pritom Joea Gomeza koji je uskočio na Konatéovo mjesto i odigrao izvanrednu utakmicu.

Očev savjet kao životna vodilja

Koliko mu je otac značio, Konaté je često isticao u svojim intervjuima. Jednom je prilikom otkrio kako mu je otac Hamady, kada je s petnaest godina odlazio u nogometnu akademiju Sochauxa, dao samo jedan, ali ključan savjet: "Postani netko dobar". "Ta poruka me vodila kroz cijelu karijeru. Kada sam kasnije dobio pohvale od trenera za svoje ponašanje, znao sam da sam ispunio njegovu misiju", rekao je Konaté.

