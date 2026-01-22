FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEOPISIVA TUGA /

Zvijezdi Liverpoola umro otac uoči utakmice u Ligi prvaka

Zvijezdi Liverpoola umro otac uoči utakmice u Ligi prvaka
×
Foto: Oli Scarff/afp/profimedia

U četvrtak je Konate prekinuo šutnju i javno podijelio bolnu vijest

22.1.2026.
19:35
M.G.
Oli Scarff/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zvijezdi engleskog velikana Liverpoola, Ibrahimu Konateu, umro je otac Hamady uoči utakmice njegovog kluba u Ligi prvaka protiv Marseillea.

Konaté nije bio prisutan na treningu uoči utakmice niti je putovao s momčadi u Francusku, a klub je isprva kao razlog izostanka naveo samo "obiteljske razloge". U četvrtak je dvadesetšestogodišnji stoper prekinuo šutnju i na svom Instagram profilu podijelio bolnu vijest s milijunima pratitelja. Uz detalje o dženazi, islamskom sprovodu, koji je zakazan za petak u predgrađu Pariza, Konaté je napisao riječi koje odražavaju njegovu vjeru: "Svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo".

Zvijezdi Liverpoola umro otac uoči utakmice u Ligi prvaka
Foto: J.e.e/sipa Press/profimedia

Podrška trenera i suigrača nije izostala

Trener "Redsa" Arne Slot već je prije utakmice dao naslutiti da se radi o teškoj situaciji. "Ovo je jako tužno za njega. Naravno da nam nedostaje na terenu, ali obitelj je u ovim trenucima apsolutni prioritet", izjavio je Slot. Riječi podrške uputio mu je i kapetan Virgil van Dijk nakon pobjede od 3:0 nad francuskom momčadi. "Moje misli su s njim. Dobri smo prijatelji i to pomaže u ovakvim situacijama", poručio je Nizozemac, pohvalivši pritom Joea Gomeza koji je uskočio na Konatéovo mjesto i odigrao izvanrednu utakmicu.

Očev savjet kao životna vodilja

Koliko mu je otac značio, Konaté je često isticao u svojim intervjuima. Jednom je prilikom otkrio kako mu je otac Hamady, kada je s petnaest godina odlazio u nogometnu akademiju Sochauxa, dao samo jedan, ali ključan savjet: "Postani netko dobar". "Ta poruka me vodila kroz cijelu karijeru. Kada sam kasnije dobio pohvale od trenera za svoje ponašanje, znao sam da sam ispunio njegovu misiju", rekao je Konaté.

POGLEDAJTE VIDEO: Leteći Kuzma, sjajni Palicka, iznenađenje Ivana i psovanje Dagura: Ovo su najbolji potezi utakmice

Ibrahima KonateOtacSmrt
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEOPISIVA TUGA /
Zvijezdi Liverpoola umro otac uoči utakmice u Ligi prvaka