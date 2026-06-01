NISU IMALI ŠANSE /

Brazil 'pregazio' reprezentaciju koja je u skupini s Hrvatskom

Brazil 'pregazio' reprezentaciju koja je u skupini s Hrvatskom
Foto: Pedro Paulo Diaz/imago sportfotodienst/Profimedia

U visokoj pobjedi Seleçãoa bilo je čak šest različitih strijelaca

1.6.2026.
9:26
Hina
Nogometna reprezentacija Brazila u nedjelju je u Rio de Janeiru u pripremnoj utakmici uoči SP-a svladala Panamu sa 6-2 (2-1).

Brazil je poveo već u drugoj minuti pogotkom Viniciusa Juniora. Momčad Paname, koja se na SP nalazi u skupini sa Hrvatskom, Engleskom i Ganom, uspjela je izjednačiti u 14. minuti zahvaljujući autogolu Matheusa Cunhe. Petorostruki svjetski prvaci su do kraja prvog poluvremena još jednom zatresli mrežu Paname, a strijelac je bio Casemiro u 39. minuti. 

Brazilski izbornik Carlo Ancelotti u drugom je poluvremenu napravio deset izmjena, a njegovi izabranici su još su četiri puta zatresli mrežu gostiju. U strijelce su se upisali Rayan (53), Lucas Paqueta (60), Igor Thiago (63) i Danilo (81). Do kraja susreta Panama je uspjela tek ublažiti poraz pogotkom Carlosa Harveya (84).

Brazil je na SP u skupini s Marokom, Haitijem i Škotskom, a posljednju pripremnu utakmicu igrat će u subotu u Clevelandu protiv Egipta.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
