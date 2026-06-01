Od 60 do 4700 kilometara: Nevjerojatna promjena koju donosi SP 2026

Polako odbrojavamo posljednje dane uoči početka 23. izdanja Svjetskog nogometnog prvenstva koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja održati u SAD, Meksiku i Kanadi.

Nakon katarske najkompaktnije verzije turnira u modernoj povijesti, budući je najveća udaljenost između stadiona bila tek nešto više od 60 km, ovo SP bit će najveće, najskuplje i najraspršenije.

Primjerice, udaljenost od najsjevernijeg domaćina Vancouvera, do Mexico Cityja na jugu je više od 4.700 kilometara. Srećom, niti jedna reprezentacija neće morati igrati u oba grada. Upravo zbog ogromnih udaljenosti između gradova, FIFA je organizirala utakmice po regionalnim “klasterima”, odnosno grupirala je gradove koji su geografski bliže jedni drugima.

Po prvi put u povijesti na turniru će nastupiti čak 48 reprezentacija, a utakmice će se igrati u 16 gradova raspoređenih diljem SAD-a, Kanade i Meksika.

Bit će odigrano 104 utakmice, a turnir će trajati rekordnih 39 dana. Dvije najbolje momčadi iz 12 skupina i osam najboljih trećeplasiranih nacija plasirat će se u proširenu nokaut fazu koja će započeti 16-inom finala.

Četiri nacije će ovog ljeta debitirati na Svjetskom prvenstvu. Maleni karipski otok Curacao postat će najmanja nacija koja je sudjelovala na World Cupu, premijeru će imati i Zelenortski Otoci, treća najmanja nacija nakon Curacaa i Islanda koja je stigla do Svjetskog prvenstva, te Uzbekistan i Jordan.

S obzirom na to da se utakmice održavaju u četiri vremenske zone, bit će ukupno 13 različitih vremena početka utakmica.

Bez ikakve sumnje bit će to i najskuplje SP. Još uvijek nema službene brojke, ali procjene sugeriraju da bi organizacija mogla premašiti 12 milijardi dolara kada se uključe sigurnost, prijevoz, renovacije, logistika i operacije u 16 gradova domaćina.

Krovna nogometna organizacija predviđa da će turniru prisustvovati više od pet milijuna navijača iz cijelog svijeta. FIFA je u prosincu objavila rekordni nagradni fond Svjetskog prvenstva od 727 milijuna dolara, pri čemu će pobjednička reprezentacija odnijeti kući 50 milijuna dolara, a svaka momčad dobiti će najmanje 10.5 milijuna dolara.

Naslov svjetskog prvaka brani Argentina koja je u katarskom finalu pobijedila Francusku boljim izvođenjem jedanaesteraca. Hrvatska je u Dohi osvojila broncu, svoju treću medalju na svjetskim prvenstvima nakon srebra iz Rusije (2018) i francuske bronce (1998).

Uoči odlaska u SAD, "Vatreni" će imati i dvije pripremne utakmice. U utorak, 2. lipnja, na riječkoj Rujevici odmjerit će snage protiv Belgije, a pet dana kasnije u Varaždinu protiv Slovenije. U utorak, 9. lipnja, hrvatska reprezentacija putovat će u svoju američku bazu u Alexandriji u saveznoj državi Virginiji, u blizini glavnog grada SAD-a, Washingtona.

U Alexandriji će Hrvatska boraviti tijekom natjecanja po skupinama. Prvi ispit na SP-u Dalićevi odabranici imat će 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske, potom slijedi ogled protiv Paname u Torontu 23. lipnja, a četiri dana kasnije protiv Gane u Philadelphiji.

Brazil je rekorder s pet naslova prvaka, no "Selecao" krunu čeka od 2002. godine i prvenstva u Južnoj Koreji i Japanu.