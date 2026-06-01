Tragedija nakon maturalne večeri: Karlovac i Jastrebarsko proglasili dan žalosti za poginulog Matiju

Grad Karlovac je proglasio utorak danom žalosti zbog tragične pogibije maturanta Matije Vranića u prometnoj nesreći u subotu u Gornjoj Reki,, a dan žalosti je proglašen i u Jastrebarskom gdje se 19-godišnji mladić iz Karlovca školovao.

Prometnu nesreću u Gornjoj Reki kod Jastrebarskog izazvao je njegov vršnjak koji je upravljao automobilom pod utjecajem alkohola te izgubio nadzor nad vozilom.

U vozilu je bilo četvero mladih koji su se vraćali se s maturalne večeri, a poginuli mladić bio je učenik Srednje škole Jastrebarsko te nogometaš NK Karlovac 1919 i NK Duga Resa 1929.

Pijan izazvao nesreću

Podsjetimo, nesreća se dogodila oko 2.15 sati, a automobilom je upravljao mladić (19) koji je u organizmu imao 1,24 promila alkohola. Uz njega su u vozilu bile dvije 19-godišnjakinje i 19-godišnjak.

Ulaskom u zavoj, mladić je zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad autom, sletio s ceste te udario u betonski stup. Automobil je odbačen te je naletio na nasip mekog terena kanala oborinskih voda gdje se i zaustavio.

Poginuo je njegov suputnik (19), jedna putnica teže je ozlijeđena, a vozač i druga putnica zadobili su lakše ozljede.

Putnicama su liječnici pružili pomoć u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, a vozaču u Zavodu za hitnu medicinu. Policija je u priopćenju istaknula kako nijedan od tri putnika nije bio vezan pojasom. Protiv vozača je podignuta kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.