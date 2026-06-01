Nakon zabrane koncerta u Italiji, Kanye West u Turskoj napravio show o kojem će se dugo pričati

Nakon što je talijanski župan Salvatore Angieri naredio otkazivanje koncerata američkog repera Kanyea Westa zbog zabrinutosti za javni red i sigurnost nakon što je godinama objavljivao antisemitske izjave, uključujući i objave u kojima govori kako podržava režim Adolfa Hitlera, West je u Istanbulu pripremio pravi spektakl.

Koncert na Olimpijskom stadionu Ataturk u Istanbulu okupio je više od 118 000 gledatelja, a snimke koje se šire društvenim mrežama pokazuju kako su obožavatelji stizali iz različitih dijelova svijeta, uključujući i Rusiju, Kazahstan, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačku, Sjedinjene Američke Države, Poljsku…

May 30, 2026

Kako bi izrazio zahvalnost svojim obožavateljima, West se potrudio napraviti vrijedno isksutvo o kojem će se još dugo govoriti.

Na nastup je stigao na posebno izgrađenoj bini u obliku planete Zemlje, a zatim su dvoranu ispunili sinkronizirani svjetlosni efekti koji su označili početak nastupa.

Koncert je prerastao u cjelonoćni zabavni događaj koji je uključivao DJ nastupe, laserske i svjetlosne spektakle, okupljanja prije i nakon koncerta te nastupe turskih izvođača. Događaju se pridružio i reper Travis Scott, čime je program dodatno obogaćen i pretvoren u svojevrsni festivalski spektakl koji je trajao do kasno u noć.