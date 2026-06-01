IZ INATA /

Nakon zabrane koncerta u Italiji, Kanye West u Turskoj napravio show o kojem će se dugo pričati

Nakon zabrane koncerta u Italiji, Kanye West u Turskoj napravio show o kojem će se dugo pričati
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Kanye West u Istanbulu je pripremio efektan koncert, a snimke su preplavile društvene mreže jer obožavatelji još uvijek ne mogu vjerovati što su proživjeli

1.6.2026.
11:38
Hot.hr
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Nakon što je talijanski župan Salvatore Angieri naredio otkazivanje koncerata američkog repera Kanyea Westa zbog zabrinutosti za javni red i sigurnost nakon što je godinama objavljivao antisemitske izjave, uključujući i objave u kojima govori kako podržava režim Adolfa Hitlera, West je u Istanbulu pripremio pravi spektakl.

@ismetarici Kanye West Istanbul 30/05/2026 #kanyewest #yeconcert ♬ original sound - ismetarici

Koncert na Olimpijskom stadionu Ataturk u Istanbulu okupio je više od 118 000 gledatelja, a snimke koje se šire društvenim mrežama pokazuju kako su obožavatelji stizali iz različitih dijelova svijeta, uključujući i  Rusiju, Kazahstan, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačku, Sjedinjene Američke Države, Poljsku…

Kako bi izrazio zahvalnost svojim obožavateljima, West se potrudio napraviti vrijedno isksutvo o kojem će se još dugo govoriti.

@originate._ 118,000 people in Istanbul 📍🔥witnessed greatness ! #kanyewest #ye #istanbul #worldrecord #concert ♬ original sound - Nathan K

Na nastup je stigao na posebno izgrađenoj bini u obliku planete Zemlje, a zatim su dvoranu ispunili sinkronizirani svjetlosni efekti koji su označili početak nastupa.

Koncert je prerastao u cjelonoćni zabavni događaj koji je uključivao DJ nastupe, laserske i svjetlosne spektakle, okupljanja prije i nakon koncerta te nastupe turskih izvođača. Događaju se pridružio i reper Travis Scott, čime je program dodatno obogaćen i pretvoren u svojevrsni festivalski spektakl koji je trajao do kasno u noć.

 

