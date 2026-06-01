Nakon zabrane koncerta u Italiji, Kanye West u Turskoj napravio show o kojem će se dugo pričati
Kanye West u Istanbulu je pripremio efektan koncert, a snimke su preplavile društvene mreže jer obožavatelji još uvijek ne mogu vjerovati što su proživjeli
Nakon što je talijanski župan Salvatore Angieri naredio otkazivanje koncerata američkog repera Kanyea Westa zbog zabrinutosti za javni red i sigurnost nakon što je godinama objavljivao antisemitske izjave, uključujući i objave u kojima govori kako podržava režim Adolfa Hitlera, West je u Istanbulu pripremio pravi spektakl.
Koncert na Olimpijskom stadionu Ataturk u Istanbulu okupio je više od 118 000 gledatelja, a snimke koje se šire društvenim mrežama pokazuju kako su obožavatelji stizali iz različitih dijelova svijeta, uključujući i Rusiju, Kazahstan, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačku, Sjedinjene Američke Države, Poljsku…
Kako bi izrazio zahvalnost svojim obožavateljima, West se potrudio napraviti vrijedno isksutvo o kojem će se još dugo govoriti.
Na nastup je stigao na posebno izgrađenoj bini u obliku planete Zemlje, a zatim su dvoranu ispunili sinkronizirani svjetlosni efekti koji su označili početak nastupa.
Koncert je prerastao u cjelonoćni zabavni događaj koji je uključivao DJ nastupe, laserske i svjetlosne spektakle, okupljanja prije i nakon koncerta te nastupe turskih izvođača. Događaju se pridružio i reper Travis Scott, čime je program dodatno obogaćen i pretvoren u svojevrsni festivalski spektakl koji je trajao do kasno u noć.