Šokantne snimke preplavile društvene mreže: Policajci uhvatili trudnicu za kosu i vukli je po podu

Šokantna snimka na kojoj se vidi kako policajac baca trudnicu na pod proširila se internetom. Vidi se napet razgovor između nekoliko policajaca i žene u visokoj trudnoći i muškarca. Na početku snimke, policajci stoje okupljeni u hodniku dok žena stoji na maloj udaljenosti s muškarcem, piše Metro.co.uk.

Foto: Facebook/Rachael Keaney/Screenshot

Jedan policajac prilazi ženi i razgovara s njom. Nekoliko sekundi kasnije, drugi policajac, noseći palicu i s njemačkim ovčarom na povodcu, hoda direktno prema ženi. Zatim ju je, čini se, zgrabio za ruku i povukao naprijed prije nego što ju je snažno bacio na pod usred hodnika.

Muškarac, za kojeg se pretpostavlja da poznaje ženu, zatim juri naprijed i pokušava udariti policajca. Policajac uzvraća udarac prije nego što se u tučnjavu uključuje nekoliko drugih policajaca.

Na drugoj snimci vidi se kako je vuku po podu

Kasniji isječak prikazuje ženu kako izgleda zbunjeno dok je dvojica policajaca vuku po podu dalje niz hodnik dok ljudi u blizini promatraju. Istodobno, vide se još trojica policajaca kako drže muškarca na tlu dok se sukob oko njih nastavlja.

Vjeruje se da se incident dogodio u centru za tražitelje azila u Zeistu, gradu blizu Amsterdama u Nizozemskoj. Neki online izvještaji tvrde da su policajci reagirali na prijave o vandalizmu i prijetnjama nožem u centru.

Tijekom istrage, došli su u kontakt s 30-godišnjim Palestincem kojem navodno prijeti deportacija. Vjeruje se da je trudnica njegova supruga iz Njemačke. Žena je lokalnim medijima rekla da se sukob dogodio nakon što je razgovarala s policijom u pritvorskom centru gdje je bio njezin suprug. Kasnije je uhićen, prema izvješćima.