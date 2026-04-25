Nakon užasnog sudara teško ozlijeđene žene u KBC-u Rijeka: Među njima i trudnica, evo detalja

Tri žene, među kojima i trudnica, teško su ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se u petak poslijepodne dogodila na otoku Cresu.

Do nesreće je došlo kad je 45-godišnja vozačica svojim automobilom prešla na suprotnu stranu kolnika i udarila u jedan, a zatim i u drugi automobil.

Teško ozlijeđenu trudnicu su helikopterom hitne medicinske službe prevezli u riječku bolnicu. Prema policijskom priopćenju uzrok nesreće je neprilagođena brzina.

Pacijentica na intenzivnoj njezi

Specijalistica hitne medicine u KBC-u Rijeka, Ivana Rosić kazala je da je jedna pacijentica hitno operirana i trenutno se nalazi na jedinici intenzivnog liječenja.

"Pacijentica na intenzivnoj je stabilnog stanja, dok su preostale dvije pacijentice su nakon obrade zbrinute, pri čemu je jedna zadržana na bolničkom liječenju, a druga je otpuštena na kućnu njegu", kazala je.