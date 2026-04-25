HOROR NA CRESU /

Nakon užasnog sudara teško ozlijeđene žene u KBC-u Rijeka: Među njima i trudnica, evo detalja

Tri žene, među kojima i trudnica, teško su ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se u petak poslijepodne dogodila na otoku Cresu

25.4.2026.
17:15
Tri žene, među kojima i trudnica, teško su ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se u petak poslijepodne dogodila na otoku Cresu. 

Do nesreće je došlo kad je 45-godišnja vozačica svojim automobilom prešla na suprotnu stranu kolnika i udarila u jedan, a zatim i u drugi automobil.

Teško ozlijeđenu trudnicu su helikopterom hitne medicinske službe prevezli u riječku bolnicu. Prema policijskom priopćenju uzrok nesreće je neprilagođena brzina.

Pacijentica na intenzivnoj njezi

Specijalistica hitne medicine u KBC-u Rijeka, Ivana Rosić kazala je da je jedna pacijentica hitno operirana i trenutno se nalazi na jedinici intenzivnog liječenja. 

"Pacijentica na intenzivnoj je stabilnog stanja, dok su preostale dvije pacijentice su nakon obrade zbrinute, pri čemu je jedna zadržana na bolničkom liječenju, a druga je otpuštena na kućnu njegu", kazala je.

Kbc RijekaPrometna NesrećaCresTrudnica
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
