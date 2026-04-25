Tri žene teško ozlijeđene u nesreći na Cresu: Objavljeno kako je došlo do strašnog sudara

Tri žene teško su ozlijeđene u prometnoj nesreći koja se dogodila u petak oko 18:30 sati na državnoj cesti DC100 na otoku Cresu, kada je 45-godišnja vozačica osobnim vozilom riječkih registarskih oznaka prešla na suprotnu stranu kolnika i udarila u jedno, a zatim i u drugo osobno vozilo.

Do prometne nesreće došlo je jer 45-godišnja vozačica osobnog vozila riječkih registracijskih oznaka nije prilagodila brzinu kretanja uvjetima na cesti te je vozilom prešla na suprotnu stranu kolnika i udarila u osobno vozilo slovenskih nacionalnih oznaka, kojim je upravljala 30-godišnja slovenska državljanka, priopćili su u subotu iz Policijske uprave primorsko-goranske.



Od siline udara to je vozilo odbačeno u kameni suhozid uz rub kolnika. Nakon toga, 45-godišnja vozačica nastavila je kretanje te je udarila u osobno vozilo riječkih registracijskih oznaka, kojim je upravljala 27-godišnja hrvatska državljanka, dok je na suvozačkom mjestu bila 23-godišnja putnica.

U prometnoj nesreći ozlijeđene su tri hrvatske državljanke, 45-godišnjakinja, koja je prešla na suprotnu stranu kolnika te 27-godišnjakinja i 23-godišnjakinja iz drugog vozila u koje je udarila. Prevezene su u riječku bolnicu, u kojoj su im utvrđene teške tjelesne ozljede.

Tijekom očevida promet je bio prekinut u oba smjera te se odvijao alternativnim pravcima.

