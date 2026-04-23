Autom naletio na djevojčicu u Požegi! Već treća nesreća s djecom u nekoliko dana

Oko 20 sati u Požega dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil marke Golf naletio na malodobnu djevojčicu u Ulici Kamenita vrata.

Okolnosti nesreće još nisu potpuno jasne. Prema neslužbenim informacijama, djevojčica je bila s romobilom, no ostaje nepoznato je li se njime vozila ili ga je samo gurala jer su izjave očevidaca kontradiktorne, piše Požega.eu.

Hitna pomoć reagirala je brzo i djevojčica je prevezena u požešku bolnicu gdje joj se pruža liječnička pomoć.

Foto: Požega.eu

Policija je na terenu i provodi očevid koji bi trebao rasvijetliti okolnosti nesreće. Zbog policijskog postupanja, Ulica Kamenita vrata privremeno je zatvorena za promet.

Zabrinjava i podatak da je ovo već treća prometna nesreća u Požeštini u posljednjih nekoliko dana u kojoj su stradala djeca.

