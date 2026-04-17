Odron zemlje i asfalta zatrpao radnika (53): Završio je u bolnici s teškim ozljedama

Požeško-slavonska policija izvijestila je o nesreći na radu koja se u četvrtak dogodila u mjestu Kuzmanica. Oko 15 sati 53-godišnjak je prolazio kroz iskopani zemljani kanal te je došlo do odrona zemlje i asfalta koje ga je djelomično zatrpao.

Prevezen je u Opću županijsku bolnicu Požega gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

POGLEDAJTE VIDEO: Teška prometna nesreća u Zagrebu: 'Čulo se kao eksplozija, čudo da je itko ovo preživio'