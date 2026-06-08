Antu Vukasa očekuje zatvorska kazna nakon šokantnog priznanja Šušnjare

Klupko se počelo odmotavati kada je Zdravko Šušnjara, nekadašnji Vukasov čovjek od povjerenja, pred istražiteljima iznio šokantne detalje. Suočen s pitanjima o podmićivanju u ministarstvu, Šušnjara nije oklijevao.

"Ja sam osobno dogovarao kontakte u ime Ante Vukasa. On je davao novce i svi smo njemu odgovarali", rekao je potvrdivši tako da je Vukas bio na čelu cijele operacije.

Njegovo priznanje otvorilo je vrata novoj, mnogo široj istrazi koja se, prema saznanjima, ne ograničava samo na Vrilo. Istražitelji su navodno ispitali i dodatne svjedoke u Splitu i Zagrebu, što upućuje na to da je riječ o pomno planiranoj akciji. "Spremaju nešto puno veće ovaj put", komentirao je jedan izvor blizak istrazi, dajući naslutiti da bi se iza afere industrijske zone mogli kriti i drugi, još veći zločini.

Foto: RTL Promo

Vijest o ponovnom otvaranju slučaja i Šušnjarinom svjedočenju brzo je stigla i do samog Ante Vukasa, koji je shvatio da se obruč oko njega opasno stegnuo.

U panici je obavijestio svog sina Marka i nećaka Milana o nadolazećoj opasnosti te tako potvrdio da su mu istražitelji za petama.

Prema razgovoru kojem su svjedočili upućeni, Vukas je bio svjestan da je kraj blizu.

"Pripremaju naloge. Sljedeća dva dana kreću hapšenja", rekao je članovima svoje obitelji, ne ostavljajući prostora za sumnju u ishod. Na pitanje što to točno znači za njega, Vukas je bio izravan: "Strpat će me u zatvor. To je što znači."

Ova izjava označava kraj jedne ere u kojoj je Ante Vukas slovio za nedodirljivog čovjeka koji je svoje poslovne, ali i ilegalne, interese ostvarivao bez straha od posljedica. Njegova namjera da u Vrilo izgradi tvornicu i industrijsku zonu pod svaku cijenu, koristeći se pritom podmićivanjem i vezama, sada mu je došla na naplatu.

I dok se čeka službena akcija policije, u zraku se osjeća napetost. Pad moćnog Ante Vukasa mogao bi razotkriti i druge sudionike u ovoj aferi te zauvijek promijeniti odnose moći u cijeloj regiji. Mještani Vrila, koji su godinama živjeli pod sjenom njegovih ambicija, s nestrpljenjem očekuju konačan rasplet.