FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PREVRNUO SE BROD /

Dramatično spašavanje u Portugalu: Trudnica i petero male djece ostali zarobljeni u špilji

Dramatično spašavanje u Portugalu: Trudnica i petero male djece ostali zarobljeni u špilji
×
Foto: Screenshot/ X Postal do Algarve

Na mjesto nesreće odmah su upućeni spasioci, a u izvlačenju zarobljenih turista ključnu su ulogu odigrali lokalni kajakaši i operateri drugih turističkih brodova koji su se zatekli u blizini

24.5.2026.
14:24
danas.hr
Screenshot/ X Postal do Algarve
VOYO logo
VOYO logo

Na poznatoj turističkoj destinaciji u Portugalu u subotu je došlo do incidenta u kojem se prevrnuo turistički brod s 12 osoba. Među uspaničenim putnicima nalazila se jedna trudnica te petero djece u dobi od dvije do šest godina.

Nakon prevrtanja plovila u poznatoj morskoj špilji Benagil, turisti iz Francuske i Španjolske ostali su zarobljeni, a u pomoć su im odmah priskočile hitne službe i lokalni stanovnici. 

Dvoje ozlijeđenih

Na mjesto nesreće odmah su upućeni spasioci, a u izvlačenju zarobljenih turista ključnu su ulogu odigrali lokalni kajakaši i operateri drugih turističkih brodova koji su se zatekli u blizini, piše The Irish Sun.

"Brod se prevrnuo i ljudi su ostali zarobljeni unutar špilje. Reakcija je bila vrlo brza, što je omogućilo da svi budu izvučeni", izjavio je Eduardo Pousadas Godinho, zapovjednik lučke kapetanije u Portimãu.

Iz Portugalske pomorske uprave potvrđeno je da su dvije osobe u ovom incidentu zadobile lakše ozljede. Svi spašeni putnici prevezeni su u marinu Portimão, gdje su ih dočekali dobrovoljni vatrogasci i timovi hitne medicinske pomoći.

Vlasniku broda naloženo je hitno uklanjanje plovila iz špilje jer predstavlja izravnu opasnost za plovidbu, a policija je pokrenula istragu o uzrocima ove nesreće.

Riskantno područje

Ovo nije prvi put da se na ovom atraktivnom, ali očito riskantnom lokalitetu događa akcija spašavanja.

Sličan incident dogodio se i 2023. godine kada se turistički brod s 36 osoba, uključujući četvero djece, počeo ubrzano puniti vodom i tonuti nakon povratka iz špilje Benagil.

Britanski turisti koji su tada preživjeli havariju opisali su trenutke čistog užasa na moru.

"Mislila sam da ću umrijeti. Voda u početku nije bila jako visoka i bila sam mirna, ali onda je počela rasti nevjerojatno brzo i uhvatila me panika", ispričala je tada Lila Evangelista iz Londona.

PortugalPrevrtanje BrodaTuristi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike