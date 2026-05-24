Dramatično spašavanje u Portugalu: Trudnica i petero male djece ostali zarobljeni u špilji

Na poznatoj turističkoj destinaciji u Portugalu u subotu je došlo do incidenta u kojem se prevrnuo turistički brod s 12 osoba. Među uspaničenim putnicima nalazila se jedna trudnica te petero djece u dobi od dvije do šest godina.

Nakon prevrtanja plovila u poznatoj morskoj špilji Benagil, turisti iz Francuske i Španjolske ostali su zarobljeni, a u pomoć su im odmah priskočile hitne službe i lokalni stanovnici.

Dvoje ozlijeđenih

Na mjesto nesreće odmah su upućeni spasioci, a u izvlačenju zarobljenih turista ključnu su ulogu odigrali lokalni kajakaši i operateri drugih turističkih brodova koji su se zatekli u blizini, piše The Irish Sun.

"Brod se prevrnuo i ljudi su ostali zarobljeni unutar špilje. Reakcija je bila vrlo brza, što je omogućilo da svi budu izvučeni", izjavio je Eduardo Pousadas Godinho, zapovjednik lučke kapetanije u Portimãu.

Iz Portugalske pomorske uprave potvrđeno je da su dvije osobe u ovom incidentu zadobile lakše ozljede. Svi spašeni putnici prevezeni su u marinu Portimão, gdje su ih dočekali dobrovoljni vatrogasci i timovi hitne medicinske pomoći.

Vlasniku broda naloženo je hitno uklanjanje plovila iz špilje jer predstavlja izravnu opasnost za plovidbu, a policija je pokrenula istragu o uzrocima ove nesreće.

Riskantno područje

Ovo nije prvi put da se na ovom atraktivnom, ali očito riskantnom lokalitetu događa akcija spašavanja.

Sličan incident dogodio se i 2023. godine kada se turistički brod s 36 osoba, uključujući četvero djece, počeo ubrzano puniti vodom i tonuti nakon povratka iz špilje Benagil.

Britanski turisti koji su tada preživjeli havariju opisali su trenutke čistog užasa na moru.

"Mislila sam da ću umrijeti. Voda u početku nije bila jako visoka i bila sam mirna, ali onda je počela rasti nevjerojatno brzo i uhvatila me panika", ispričala je tada Lila Evangelista iz Londona.