Podaci otkrili gdje Hrvati putuju: Pogledajte koliko ih je išlo u strane zemlje

Prošle je godine na barem jednom privatnom višednevnom putovanju bilo 1,9 milijuna stanovnika Hrvatske u dobi od 15 i više godina, što je 5,8 posto više nego godinu dana prije, pokazuje izvješće Državnog zavoda za statistiku (DZS).

U izvješću se navodi da su lani ti putnici ostvarili ukupno 5,4 milijuna privatnih višednevnih putovanja, što je 0,6 posto manje nego godinu dana prije. Od toga je 3,4 milijuna putovanja ili 63,4 posto ostvareno u Hrvatskoj, a 2 milijuna ili 36,6 posto u stranim zemljama.

Pritom je lani broj privatnih višednevnih putovanja unutar Hrvatske smanjen za 4,0 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je broj putovanja u strane zemlje porastao za 5,9 posto.

U strane zemlje najviše se putovalo u Bosnu i Hercegovinu, 18,8 posto od ukupno ostvarenih privatnih višednevnih putovanja u strane zemlje. Slijede putovanja u Italiju, 15,7 posto, Austriju, 11,4 posto, Sloveniju, 10,4 posto, Njemačku, 6,3 posto...

U 2025. je od ukupno ostvarenih privatnih višednevnih putovanja 1,7 milijuna putovanja bilo u trajanju od četiri do sedam noćenja, što čini 31,8 posto od ukupnog broja tih putovanja.

Po učestalosti slijede putovanja u trajanju od dva noćenja, kojih je ostvareno 1,3 milijuna, ili 24,1 posto.

U lipnju se najviše putuje

Najveći broj privatnih višednevnih putovanja ostvaren je tijekom ljetnih mjeseci.

U lipnju, srpnju i kolovozu 2025. ostvaren je 2,1 milijun privatnih višednevnih putovanja, što čini 39 posto od ukupno ostvarenih privatnih višednevnih putovanja u toj godini.

Najviše privatnih višednevnih putovanja unutar Hrvatske ostvareno je u lipnju (584 tisuće putovanja ili 17 posto ukupno ostvarenih privatnih višednevnih putovanja u Hrvatskoj), zatim u kolovozu (578 tisuća putovanja ili 16,8 posto) te u srpnju (475 tisuća putovanja ili 13,8 posto).

Kada je riječ o privatnim višednevnim putovanjima u strane zemlje, najviše ih je ostvareno u prosincu (267 tisuća putovanja, što je 13,4 posto ukupno ostvarenih putovanja), zatim u veljači (189 tisuća putovanja ili 9,5 posto) te u lipnju (187 tisuća putovanja ili 9,4 posto).

Najviše noćenja u nekomercijalnom smještaju

U 2025. odmor na moru te posjet rodbini i prijateljima bili su najčešći razlozi za odlazak na privatna višednevna putovanja.

Odmor na moru bio je razlog za 1,7 milijuna putovanja ili njih 30,6 posto, dok je posjet rodbini i prijateljima bio razlog za 1,4 milijuna putovanja ili 26,4 posto.

Razgledavanje gradova najčešći je razlog privatnih višednevnih putovanja u strane zemlje, s 881 tisućom putovanja ili njih 44,3 posto.

Na drugome je mjestu posjet rodbini i prijateljima, s 530 tisuća putovanja ili 26,7 posto.

Na privatnim višednevnim putovanjima u 2025. stanovnici Hrvatske u dobi od 15 i više godina ostvarili su ukupno 29,9 milijuna noćenja. Od toga je 20,3 milijuna noćenja, ili njih 68 posto, ostvareno u Hrvatskoj, dok je 9,6 milijuna noćenja, ili 32 posto, ostvareno u stranim zemljama.

Na privatnim višednevnim putovanjima u Hrvatskoj ostvareno je prosječno šest noćenja, a u stranim zemljama pet noćenja. U odnosu na 2024., noćenja na privatnim višednevnim putovanjima unutar Hrvatske porasla su za 0,4 posto, dok su u stranim zemljama smanjena za 2,9 posto.

Prema vrsti smještaja, najviše noćenja ostvareno je u nekomercijalnim smještajnim objektima, s ukupno 16,1 milijunom noćenja, ili 53,8 posto ukupno ostvarenih noćenja na privatnim višednevnim putovanjima.

Najviše noćenja unutar Hrvatske ostvareno je u nekomercijalnom smještaju - ukupno 12,3 milijuna ili 60,6 posto od ukupno ostvarenih noćenja.

U komercijalnom smještaju ostvareno je 8,0 milijuna noćenja ili 39,4 posto. Struktura noćenja u stranim zemljama razlikuje se od strukture unutar Hrvatske. U stranim zemljama najviše noćenja ostvareno je u komercijalnom smještaju, ukupno 5,8 milijuna noćenja ili 60,8 posto ukupno ostvarenih noćenja.

Raste broj poslovnih putovanja u inozemstvo

Ukupni izdaci na privatnim višednevnim putovanjima u 2025. iznosili su 2,3 milijarde eura, od čega se 1,13 milijardi, ili 47,8 posto, odnosilo na putovanja unutar Hrvatske, a 1,2 milijarde eura, ili 52,2 posto, na putovanja u strane zemlje.

Prosječni izdaci po privatnome višednevnom putovanju iznosili su 330 eura za putovanja unutar Hrvatske, odnosno 624 eura za putovanja u strane zemlje.

U usporedbi s 2024. godinom, prosječni izdaci na privatnim višednevnim putovanjima unutar Hrvatske smanjeni su za 4,1 posto, dok su na putovanjima u strane zemlje porasli za 13,2 posto.

U 2025. na barem jednom poslovnom višednevnom putovanju bilo je 287 tisuća osoba, što čini 8,6 posto stanovništva Hrvatske u dobi od 15 i više godina.

Ukupno je ostvareno 589 tisuća poslovnih višednevnih putovanja, od čega 299 tisuća, ili 50,8 posto unutar Hrvatske, a 290 tisuća, ili 49,2 posto u strane zemlje.

U odnosu na 2024., poslovnih višednevnih putovanja unutar Hrvatske bilo je manje za 15 posto, dok je putovanja u strane zemlje bilo više za 17,6 posto.

Lani nije putovalo 43 posto stanovnika Hrvatske

Stanovnici Hrvatske u dobi od 15 i više godina ostvarili su lani ukupno 5,8 milijuna jednodnevnih putovanja, što je za 24,4 posto manje nego godinu dana prije. Od ukupnog broja jednodnevnih putovanja, privatna putovanja činila su 91,1 posto.

Od ukupno 5,3 milijuna privatnih jednodnevnih putovanja, 4,3 milijuna ostvareno je unutar Hrvatske, dok je 938 tisuća ostvareno u stranim zemljama.

Ukupni izdaci na tim putovanjima iznosili su 326 milijuna eura, pri čemu je na putovanja u Hrvatskoj potrošeno 240 milijuna eura, a na putovanja u strane zemlje 86 milijuna eura. Prosječni izdaci po privatnome jednodnevnom putovanju iznosili su 55 eura unutar Hrvatske, odnosno 92 eura u stranim zemljama.

Što se tiče poslovnih jednodnevnih putovanja, u 2025. ostvareno je ukupno 515 tisuća takvih putovanja. Od toga je 379 tisuća ostvareno unutar Hrvatske, a 135 tisuća u stranim zemljama.

Ukupni izdaci na poslovnim jednodnevnim putovanjima iznosili su 55 milijuna eura. Prosječni izdaci po poslovnom jednodnevnom putovanju iznosili su 107 eura.

U 2025. godini 1,4 milijuna osoba u Hrvatskoj u dobi od 15 i više godina nije sudjelovalo u privatnim višednevnim putovanjima, što čini 43,1 posto ukupnog stanovništva u toj dobnoj skupini.

Najčešći razlog za to bio je nedostatak financijskih sredstava, što čini 41,7 posto ukupnog broja osoba koje nisu bile na putovanjima, te zdravstveni razlozi, 37,6 posto.