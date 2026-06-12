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Skočio iznos prosječne plaće u Zagrebu: Zarađujete li i vi ovoliko?

Skočio iznos prosječne plaće u Zagrebu: Zarađujete li i vi ovoliko?
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Foto: Igor Soban/PIXSELL/Ilustracija

Medijalna neto plaća za ožujak ove godine iznosila je 1.497 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa

12.6.2026.
6:22
Hina
Igor Soban/PIXSELL/Ilustracija
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Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za ožujak ove godine iznosila je 1.790 eura, što je nominalni rast od 2,1 posto u odnosu na veljaču i porast od 6,7 posto u odnosu na ožujak 2025., pokazuju podaci gradskog statističkog ureda.

Medijalna neto plaća za ožujak ove godine iznosila je 1.497 eura, što znači da je polovica zaposlenih Zagrepčana imala manje, a polovica više od toga iznosa.

Najviše plaće u financijskim uslužnim djelatnostima

Prema podacima Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, najviša prosječna mjesečna neto plaća u pravnim osobama za ožujak ove godine isplaćena je u financijskim uslužnim djelatnostima, osim osiguranja i mirovinskih fondova, u iznosu od 2.535 eura.

Najniža prosječna neto plaća isplaćena je u proizvodnji odjeće, u iznosu od 1.021 euro.

Čak 235 eura više od hrvatskog prosjeka

U odnosu na prosječnu mjesečnu plaću za ožujak ove godine na razini Hrvatske, koja je iznosila 1.555 eura, prosječna zagrebačka neto plaća isplaćena za taj mjesec bila je veća za 235 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Gradu Zagrebu za ožujak ove godine iznosila je 2.584 eura, što je porast od 2,3 posto u odnosu na veljaču i porast od 7,2 posto u odnosu na ožujak lani.

Prosječna PlaćaZagreb
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