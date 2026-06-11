Druga polovica 2026. donosi brdo novca ovim znakovima: Džepovi će im se napuniti u trenu

Duboko smo zakoračili u drugu polovicu 2026. godine, razdoblja koje su astrolozi najavljivali kao karmičko i transformativno. Nakon turbulentnog početka godine, koji je za mnoge bio ispunjen preispitivanjima i osjećajem zastoja, planetarni tranziti sada donose val optimizma i otvaraju vrata prilikama koje se događaju jednom u desetljeću.

Ključni igrač na nebeskoj pozornici je Jupiter, planet sreće i ekspanzije, čiji položaj donosi blagoslove i nagli rast. Iako će svi znakovi osjetiti dašak sreće, za četiri od njih druga polovica godine predstavlja prekretnicu, osobito na financijskom planu.

Astrologinja Neda Farr objašnjava da su ovi znakovi prošli kroz iznimno teške godine, no najgore je konačno iza njih. Pred njima je, kaže, razdoblje u kojem će im "novac padati u krilo, a ljubavni život biti onakav o kakvom su samo sanjali". Vrijeme je da vidimo tko su ti kozmički sretnici.

Blizanci: Vrijeme je za naplatu ideja i postavljanje granica

Za pripadnike znaka blizanaca protekle tri godine često su se doimale kao iscrpljujuća vožnja na vrtuljku, ispunjena stagnacijom i tuđim besmislicama. Međutim, taj izazovan period donio im je ključnu lekciju: "Naučili ste da ne zaslužuje svatko pristup vama, vašim idejama i vašem umu", ističe Farr.

Upravo ta spoznaja postaje temelj za financijski procvat u drugoj polovici 2026. godine. Blizanci konačno počinju koristiti svoje komunikacijske vještine za postavljanje čvrstih granica, mijenjajući standarde i energiju kojom zrače. Promjena je vidljiva i donosi konkretne rezultate.

Prema godišnjem financijskom horoskopu za blizance, tranzit Jupitera u lipnju otvorio je nove prilike za ulaganja i financijski rast. Dok je prva polovica godine možda donijela sporiji napredak, sada se financijski tijek pojačava i postaje stabilniji.

Iako se ne predviđaju dramatična povećanja plaća za zaposlene, mogu se očekivati stalni bonusi i poticaji. Ključno je što će se pojaviti nove mogućnosti za dodatne prihode koji će im pomoći u izgradnji ušteđevine.

Blizanci, poznati po svojoj povremenoj sklonosti impulzivnoj potrošnji, sada će mudrije upravljati novcem, fokusirajući se na dugoročne ciljeve.

Zvijezde savjetuju da ostanu oprezni i izbjegavaju rizične investicije, no stabilna i promišljena ulaganja, poput dionica pouzdanih tvrtki ili investicijskih fondova, pokazat će se vrlo isplativima.

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Strijelac: Obnova temelja i neočekivani dobici

Od 2023. godine strijelčevi su se mogli osjećati kao da im se tlo izmiče pod nogama. "Izgubili ste mnogo ljudi koji su vam bili poput obitelji", kaže Farr, objašnjavajući da su prošli kroz golemu transformaciju.

To razdoblje rušenja starih temelja sada ustupa mjesto fazi obnove i povratka vlastitim pravilima. Druga polovica 2026. označava kraj stagnacije i početak ubiranja plodova napornog rada. Za strijelce, ovo je godina financijske preobrazbe.

Astrološke prognoze ukazuju na to da najintenzivnije i najkritičnije razdoblje u pogledu financija traje od početka lipnja do kraja listopada.

U tom periodu, Jupiter se nalazi u njihovoj osmoj kući transformacije, što potiče zbivanja vezana uz nasljedstvo, osiguranja, zajedničke financije i iznenadne dobitke. Moguć je nagli porast povrata na investicije ili rješavanje zahtjeva za osiguranjem. Neki bi mogli dobiti značajan imetak od obitelji.

Ipak, ovo je i vrijeme za oprez - kako su mogući iznenadni dobici, tako su mogući i gubici, stoga se riskantna špekulativna ulaganja ne preporučuju. Posljednja dva mjeseca godine donose stabilizaciju.

Financije će se uravnotežiti, a ulaganja će početi donositi pozitivne rezultate. Ovo je idealno vrijeme za širenje poslovanja, uspostavljanje inozemnih kontakata i ulaganje u vlastite vještine.

Djevica: Nagrada za trud i financijska samodostatnost

Djevice su posljednje dvije godine neumorno ulagale sebe u druge, bilo na poslu, u obitelji ili u prijateljskim odnosima, što ih je vjerojatno dovelo do ruba iscrpljenosti.

Sada je došlo vrijeme za kozmičku naplatu. Druga polovica 2026. donosi im priliku da prime sve ono što su davale, ali deseterostruko. "Ljudi koji su vas uzimali zdravo za gotovo gledat će vas kako uspijevate bez njih", poručuje Farr.

Najveća osveta za djevice bit će postizanje takvog obilja i cjelovitosti da ih više nitko neće moći iskorištavati. Planetarni utjecaji potiču transformacijski poticaj u njihovim vještinama, otvarajući put prema golemom uspjehu. Posebno će profitirati oni koji rade u sektorima koji zahtijevaju specifične vještine, poput digitalnih tehnologija ili zdravstva.

Ovo je razdoblje u kojem će njihova marljivost, analitičnost i posvećenost detaljima konačno biti prepoznate i adekvatno nagrađene.

Financijska neovisnost postaje njihov glavni cilj i ostvarenje. Umjesto da svoju energiju rasipaju na nezahvalne projekte ili ljude, djevice će je usmjeriti na izgradnju vlastitog carstva, bilo kroz napredovanje u karijeri, pokretanje vlastitog posla ili pametna ulaganja.

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Ribe: Kraj ograničenja i početak ere obilja

Nakon nekoliko godina intenzivne transformacije koja ih je iscrpila, za ribe napokon dolazi razdoblje u kojem život postaje "smiješno dobar".

Druga polovica 2026. njihova je "era osvete", kako kaže Farr, objašnjavajući da je "njihova osveta emocionalna nevezanost, a ona pogađa jače od bilo čega što biste mogli reći".

Ključni razlog za ovaj preokret je odlazak Saturna, planeta koji vlada ograničenjima i lekcijama, iz njihovog znaka. Njegov boravak donio je osjećaj težine, prepreka i stalnog testiranja.

Odlaskom Saturna, ribe doživljavaju ogroman energetski preporod. To se očituje na svim razinama, od fizičkog izgleda do otpuštanja ljudi koji su ih povrijedili.

Oslobođene tereta prošlosti, ribe postaju uspješnije no što su ikada sanjale. Financijske prilike počet će se otvarati iz neočekivanih smjerova, a njihova urođena intuicija bit će im najbolji vodič u prepoznavanju pravih ulaganja i poslovnih poteza.

Ovo je vrijeme kada se dugogodišnji trud konačno isplati, a snovi o financijskoj sigurnosti i obilju postaju stvarnost.