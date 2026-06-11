Jedan horoskopski znak apsolutni je miljenik ovog ljeta: Sreća će mu stizati sa svih strana

Nakon izazovne 2025. godine, koja je mnogima donijela osjećaj stagnacije i kretanja korak naprijed, dva natrag, astrološke prognoze za ljeto 2026. donose dašak optimizma i obećanje karmičkih nagrada.

Dok su prethodnu godinu obilježili komplicirani planetarni tranziti, ovo ljeto bit će u znaku rijetkih i uzbudljivih kozmičkih poravnanja koja otvaraju vrata prilikama kakve se događaju jednom u desetljeću. Zvijezde najavljuju razdoblje serendipiteta, neočekivanih dobitaka i sudbinskih susreta, no jedan će horoskopski znak osjetiti blagoslov neba snažnije od svih ostalih.

Za lavove, ovo ljeto neće biti samo dobro, bit će legendarno.

Zašto je ljeto 2026. toliko posebno za njih?

Glavni pokretači ove izvanredne sreće dva su planetarna diva: Jupiter, simbol obilja, sreće i ekspanzije, te Venera, vladarica ljubavi, ljepote, novca i zadovoljstva.

Njihovi usklađeni pokreti stvorit će savršenu oluju pozitivne energije usmjerenu upravo na vatrene Lavove. Iako se radi o planetima koji se sporo kreću, njihov utjecaj je dubok i dugotrajan, a kad jednom uđu u određeni znak, donose sa sobom val svježe i moćne energije.

Ključni trenutak događa se 30. lipnja, kada Jupiter, nakon godinu dana boravka u Raku, prelazi u znak Lava. Ovaj tranzit događa se tek jednom u 12 godina, što znači da lavovi ulaze u svoju "smaragdnu godinu", razdoblje u kojem im prirodna sreća i obilje jednostavno teku ususret.

Astrolozi naglašavaju da je najsnažniji utjecaj planeta upravo na početku njegova ulaska u novi znak. To znači da će lavovi od kraja lipnja osjetiti snažan poticaj svemira da zasjaju u punom sjaju, a taj će ih osjećaj pratiti sve do srpnja 2027. godine.

Foto: ChatGPT

Ključni datumi koje ne smijete propustiti

Cijelo ljeto bit će ispunjeno prilikama, no neki će dani biti posebno nabijeni kozmičkom magijom. Astrolozi savjetuju lavovima da zaokruže ove datume u svojim kalendarima kako bi maksimalno iskoristili darove zvijezda.

Sve počinje već 13. lipnja, kada Venera ulazi u njihov znak i čini ih apsolutno magnetski privlačnima. Njihov društveni život eksplodirat će pozivima na zabave, događaje i druženja.

No, prava čarolija nastupa između 30. lipnja i 9. srpnja. U tom kratkom, ali intenzivnom razdoblju od desetak dana, i Venera i Jupiter boravit će istovremeno u Lavu.

To je prozor za ostvarenje snova: ako izlazite, privlačit ćete nove udvarače; ako se natječete, vjerojatno ćete pobijediti; ako se nadate sretnoj prilici, ona će vas pronaći.

Vrhunac ljeta događa se 29. srpnja, kada se na nebu formira takozvani Jupiterov kazimi. Ovaj fenomen se događa jednom godišnje, ali u vašem znaku tek jednom u 12 godina. Astrolozi ovaj dan često nazivaju najsretnijim danom u godini, a za lavove je to prilika za potpunu nadogradnju identiteta.

Svemir će vas nagraditi samo zato što ste svoji. To je idealan dan da preuzmete rizik, pozovete nekoga na spoj ili kupite srećku. Ljeto se za lavove zatvara još jednim značajnim događajem. Devetnaestog kolovoza, Južni Mjesečev čvor ulazi u njihov znak, donoseći energiju otpuštanja.

Ovo je vrijeme za simboličnu promjenu - bilo da se radi o novoj boji kose, tetovaži ili nekoj drugoj odluci koja označava početak nove ere.

Foto: ChatGPT

Što to znači za ljubav, karijeru i osobni rast?

Planetarni utjecaji prelit će se na sva područja života lavova, donoseći im priliku za takozvani "glow-up", odnosno potpunu transformaciju.

Ne radi se samo o vanjskom izgledu, već o dubokom unutarnjem rastu, jačanju samopouzdanja i ostvarenju ambicija. U ljubavi, njihova pojačana karizma i šarm privlačit će ljude poput magneta.

Ovo je ljeto kada udvarači dolaze k vama, a sudbonosni susret može se dogoditi na najneočekivanijim mjestima poput sportskih događaja, koncerata ili zabava.

Na poslovnom planu, Lavovi će napokon dobiti priznanje koje zaslužuju. Njihova kreativnost i liderske sposobnosti bit će u prvom planu. Projekti koji su dugo stajali u mjestu mogli bi dobiti neočekivani poticaj, a prilike za napredovanje ili pokretanje vlastitog posla pojavljivat će se same od sebe.

Jupiterova energija podupire širenje i uspjeh, stoga je ovo idealno vrijeme da se lavovi odvaže na veće poslovne korake i pokažu svoje talente svijetu. Financijska stabilnost također se može poboljšati jer će se prethodni trud konačno početi isplaćivati.

Na kraju, najveća transformacija dogodit će se iznutra. Ovo ljeto potiče lavove da se oslobode starih ograničenja i strahova. Osjećat će se viđenima, cijenjenima i osnaženima da slijede svoje snove s novim žarom.

To je razdoblje kada će se osjećati najugodnije u vlastitoj koži, a upravo će ta autentičnost biti ključ njihova uspjeha.