Ovaj datum u lipnju zaludio je TikTok: Tvrde da je najsretniji za zaruke, evo što kažu numerolozi

U svijetu planiranja vjenčanja i velikih životnih odluka, odabir datuma često nadilazi puku praktičnost. Za mnoge parove, to je potraga za danom koji nosi dublje, simboličko značenje, danom koji obećava sreću, sklad i dugovječnost.

Kako se približava sredina 2026. godine, jedan se datum posebno ističe, a o njemu se ne priča samo u krugovima astrologa, već je postao i viralan na TikToku - 26. lipnja.

Šuška se da je upravo taj petak stvoren za prosidbu. No, što ga čini toliko posebnim?

Numerologija i simbolika brojeva dva i šest

Prije nego što uronimo u kretanje planeta, valja obratiti pozornost na ono što nam govore sami brojevi. Godina 2026. u numerologiji se smatra "Univerzalnom godinom broja jedan" (2+0+2+6 = 10, a 1+0 = 1).

Broj jedan simbolizira nove početke, svježe startove i snažne prilike za rast. Za parove, to znači da je cijela godina iznimno povoljna za početak bračnog života, postavljajući temelje za zajedničku izgradnju nečeg potpuno novog.

Sam datum, 26. 6. 2026., dodatno je prožet snažnom simbolikom. Broj šest, koji se ponavlja, u numerologiji je broj ljubavi, obitelji, sklada i odgovornosti.

Predstavlja cjelovitost i toplinu doma, što ga čini savršenim brojem za dan kada se dvije duše obvezuju na zajednički život. Broj dva, prisutan u godini, simbolizira partnerstvo, ravnotežu i diplomaciju.

Kada se sve spoji, dobivamo datum čija vibracija govori o stvaranju stabilnog i sretnog obiteljskog života temeljenog na partnerstvu.

Takvi datumi, s pamtljivim i simetričnim brojevima, oduvijek su bili popularni, poput 7. 7. 2007. ili 11. 11. 2011., jer dodaju sloj sudbinske predodređenosti cijelom događaju.

Foto: ChatGPT

Jupiterov ulazak u Lava: Kozmički poticaj za romantiku

Ipak, glavni razlog euforije oko kraja lipnja 2026. leži u zvijezdama. Najvažniji astrološki događaj tog razdoblja je ulazak Jupitera, planeta sreće, ekspanzije i obilja, u vatreni i strastveni znak Lava.

Iako se taj tranzit događa 30. lipnja, njegova se energija počinje intenzivno osjećati danima ranije, te stvara val optimizma, samopouzdanja i želje za velikim, dramatičnim iskazivanjem ljubavi.

Jupiter u Lavu potiče velikodušnost i potrebu da se ljubav slavi na sva zvona. To je vrijeme kada se ne štedi na osjećajima ni na gestama. Dok je Jupiter bio u Raku (u prvoj polovici godine), naglasak je bio na intimnim, obiteljskim vrijednostima.

No, njegovim prelaskom u Lava, energija postaje ekstrovertirana, teatralna i puna strasti. Zaruke pod ovim utjecajem nisu tihi, privatni čin, već događaj za pamćenje.

Ovoj romantičnoj atmosferi pridonosi i Venera, planet ljubavi, koja u Lava ulazi već 13. lipnja, dodatno pojačavajući strasti i želju za uživanjem u životu.

Cijeli mjesec stoga postaje idealan za donošenje velikih ljubavnih odluka, a energija kulminira upravo u tjednu kada pada i 26. lipnja.

Upozorenje s neba: Pazite se samog kraja mjeseca

Iako zvijezde nude gotovo savršenu pozornicu za romantične geste oko 26. lipnja, važno je obratiti pozornost na jednu astrološku "zamku" koja vreba na samom kraju mjeseca.

Naime, Merkur, planet komunikacije, putovanja i dogovora, kreće u svoj retrogradni hod 29. lipnja. To može donijeti nesporazume, zbrku u planovima i općenito osjećaj da stvari ne idu glatko. Stoga, astrolozi savjetuju da se sve važne odluke i razgovori, uključujući i prosidbu, obave prije tog datuma.

Datum 26. lipnja tako se pokazuje kao idealan, smješten tik prije početka kaotičnog razdoblja, dopuštajući da se iskoristi sva pozitivna energija Jupitera bez negativnih utjecaja retrogradnog Merkura.