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TUŽNA VIJEST /

Cro Cop slomljen nakon gubitka: Njegova poruka rastužila mnoge

Cro Cop slomljen nakon gubitka: Njegova poruka rastužila mnoge
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Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Sada se legendarni Cro Cop morao oprostiti od svoje 18-godišnje ljubimice Lolice

15.8.2026.
15:19
Sportski.net
Petar Glebov/PIXSELL
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Mirko Filipović tijekom godina nije skrivao koliko su mu psi važni, a posebno je bio osjetljiv prema napuštenim životinjama. Jedan od primjera dogodio se 2022. godine, kada je iz čakovečkog azila udomio rotvajlericu i osobno je odvezao u novi dom u Požegi. Kasnije ju je ponovno posjetio i opisao kao posebnog psa, odličnog čuvara, ali i veliku mazu.

Sada se legendarni Cro Cop morao oprostiti od svoje 18-godišnje ljubimice Lolice. Nakon njezine smrti objavio je emotivnu poruku, pokazavši još jednom koliko mu životinje znače.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mirko Filipović (@crocop1009)

 

Filipović je još prije 12 godina u jednom intervjuu govorio o svojoj ljubavi prema psima, istaknuvši da su ponekad bolji od ljudi. Tada je poručio kako životinjama pomaže iz srca i bez potrebe za javnim priznanjima.

Njegov pristup najbolje opisuje rečenica koju često ponavlja: „Manje priče, više akcije.“

Mirko FilipovićCro Cop
komentara
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