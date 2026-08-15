Cro Cop slomljen nakon gubitka: Njegova poruka rastužila mnoge

Mirko Filipović tijekom godina nije skrivao koliko su mu psi važni, a posebno je bio osjetljiv prema napuštenim životinjama. Jedan od primjera dogodio se 2022. godine, kada je iz čakovečkog azila udomio rotvajlericu i osobno je odvezao u novi dom u Požegi. Kasnije ju je ponovno posjetio i opisao kao posebnog psa, odličnog čuvara, ali i veliku mazu.

Sada se legendarni Cro Cop morao oprostiti od svoje 18-godišnje ljubimice Lolice. Nakon njezine smrti objavio je emotivnu poruku, pokazavši još jednom koliko mu životinje znače.

Filipović je još prije 12 godina u jednom intervjuu govorio o svojoj ljubavi prema psima, istaknuvši da su ponekad bolji od ljudi. Tada je poručio kako životinjama pomaže iz srca i bez potrebe za javnim priznanjima.

Njegov pristup najbolje opisuje rečenica koju često ponavlja: „Manje priče, više akcije.“