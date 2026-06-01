Ovakav iskren osmijeh na licu Sydney Sweeney još niste vidjeli, a razlog je sasvim razumljiv

Glumica Sydney Sweeney (28) mnogima je poznata po svojim oblinama i atraktivnom izgledu, no ovaj put na društvenim mrežama u prvom planu našao njezin iskren osmijeh.

Kako je otkrio video koji je na Instagramu objavio Scooter Braun, producent s kojim je Sweeney u ljubavnoj vezi, popularan se par uspio prerušiti i priuštiti si noćnu vožnju biciklima centrom New Yorka. Osim što je glumica "prvi put" vidjela najpopularniji njujorški trg, Times Square, na njemu ju je dočekalo i iznenađenje koje joj je stavilo širok osmijeh na lice.

"Kad si u 11 navečer već u krevetu, a cura ti kaže: 'Nikad nisam bila na Times Squareu...'", napisao je Braun uz objavu koja prikazuje njihovu vožnju biciklima kroz grad do poznatog trga.

Uz popularnu pjesmu "Empire State of Mind" Alicije Keys i Jay-Z-ja, glumica je zaplesala dok se iznad nje prostirala velika reklama za brend American Eagle iz kampanje Syd for Short.

Podsjetimo, Sydney Sweeney već drugu godinu surađuje s brendom American Eagle te je postala jedno od njihovih najprepoznatljivijih zaštitnih lica. Nakon viralne kampanje "Sydney Sweeney Has Great Jeans", glumica se vratila u novoj kampanji "Syd for Short", koja promovira ljetnu kolekciju traper kratkih hlača i naglašava opušten, samouvjeren stil.