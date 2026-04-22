Golotinja sputava Sydney Sweeney od novih projekata? 'Ne priča se o mojoj glumi'

Sydney Sweeney (28) izazvala je brojne reakcije svojom ulogom Cassie u novoj sezoni serije "Euforija". Iako je serija poznata po kontroverzama, priča o njezinom liku Cassie, kojI se ponaša sve eksplicitnije, naišla je na kritike publike.

Sweeney je sada otvoreno govorila o frustraciji koju osjeća jer se publika više fokusira na golotinju nego na njezinu glumu te kako je tek s ulogom u seriji "Bijeli lotus" bio cijenjen njezin glumački talent.

"Ne mislim da me je puno ljudi shvatilo ozbiljno u seriji Euforija jer sam skinula majicu. Nakon Bijelog lotusa svi su se pojavili niotkuda i govorili "Ti si nevjerojatna", a ja se pitam: 'Zar to niste vidjeli u Euforiji? Zar to niste vidjeli u Sluškinjinoj priči?", ispričala je.

Glumica je ranije dobila pohvale za ulogu Eden, intenzivne dječje nevjeste u seriji Sluškinjina priča.

'Nisam osjetila da me Sam tjera na to'

Iako su neki gledatelji kritizirali redatelja Sama Levinsona (41) zbog eksplicitnog sadržaja serije, Sweeney ga je obranila. Naglasila je da nikada nije bila prisiljena snimiti scenu protiv svoje volje te da je neke prijedloge za scene golotinje i sama odbila.

"Bilo je trenutaka kad je Cassie trebala biti u toplesu, a ja bih rekla Samu: 'Mislim da to ovdje baš i nije potrebno.' On bi na to rekao: 'U redu, ne moramo'", ispričala je za The Independent.

"Nikad nisam osjetila da me Sam na to tjera ili da pokušava ubaciti scenu golotinje u HBO-ovu seriju. Kad nešto nisam htjela napraviti, nije me prisiljavao", ustvrdila je glumica.

'Čim to napravi žena odmah je to nešto ponižavajuće'

Sydney se osvrnula na dvostruke standarde te da je često nepravedno procjenjuju kao mladu glumicu koja je spremna razodijevati se zbog uloga.

“Gledala sam primjere slavnih koji su snimali gole scene, pokušavajući se utješiti. Postoje dugački video isječci svjetski poznatih muških glumaca u golim scenama koji osvajaju Oscare i dobivaju pohvale za svoj rad. No čim to napravi žena, to se doživljava kao nešto ponižavajuće”, rekla je.

“Onda više nisu glumice, samo 'se skidaju' da bi dobile ulogu. Postoji ogroman dvostruki standard i stvarno se nadam da mogu barem malo pomoći da se to promijeni", komentirala je.

