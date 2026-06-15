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POTRESNI PRIZORI /

Tragedija na magistrali: Sudar tri auta i motocikla, jedna osoba je preminula

Tragedija na magistrali: Sudar tri auta i motocikla, jedna osoba je preminula
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Foto: Dubrovački dnevnik

Policija provodi očevid, a promet je privremeno zatvoren

15.6.2026.
9:16
Ljubiša Prica
Dubrovački dnevnik
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Na Jadranskoj magistrali dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna osoba. Kako je priopćila policija nesreća se dogodilo jutros nešto prije 8 sati, na državnoj cesti D8, u blizini skretanja za mjesto Bosanka.

U prometnoj nesreći su sudjelovala tri osobna vozila i motocikl. Motociklist je od zadobivenih ozljeda ubrzo preminuo na mjestu događaja.

Dubrovački dnevnik objavio je fotografije nesreće.

Tragedija na magistrali: Sudar tri auta i motocikla, jedna osoba je preminula
Foto: Dubrovački dnevnik

Promet na državnoj cesti D8 privremeno je zatvoren te se odvija obilaznim pravcima. U tijeku je očevid na mjestu prometne nesreće, po završetku kojeg će policija objaviti priopćenje za javnost.

"Obavještavamo građane kako će se promet za sva vozila koja idu iz Dubrovnika u pravcu Župe dubrovačke za vrijeme trajanja očevida odvijati preko zone posebnog prometnog režima, odnosno Zagrebačkom ulicom, pri čemu će se postojeća ograničenja prometovanja navedenom zonom privremeno u potpunosti suspendirati. Navedenu privremenu prometnu trasu će regulirati policijski službenici na terenu", priopćila je policija. 

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