Tragedija na magistrali: Sudar tri auta i motocikla, jedna osoba je preminula

Na Jadranskoj magistrali dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je smrtno stradala jedna osoba. Kako je priopćila policija nesreća se dogodilo jutros nešto prije 8 sati, na državnoj cesti D8, u blizini skretanja za mjesto Bosanka.

U prometnoj nesreći su sudjelovala tri osobna vozila i motocikl. Motociklist je od zadobivenih ozljeda ubrzo preminuo na mjestu događaja.

Dubrovački dnevnik objavio je fotografije nesreće.

Foto: Dubrovački dnevnik

Promet na državnoj cesti D8 privremeno je zatvoren te se odvija obilaznim pravcima. U tijeku je očevid na mjestu prometne nesreće, po završetku kojeg će policija objaviti priopćenje za javnost.

"Obavještavamo građane kako će se promet za sva vozila koja idu iz Dubrovnika u pravcu Župe dubrovačke za vrijeme trajanja očevida odvijati preko zone posebnog prometnog režima, odnosno Zagrebačkom ulicom, pri čemu će se postojeća ograničenja prometovanja navedenom zonom privremeno u potpunosti suspendirati. Navedenu privremenu prometnu trasu će regulirati policijski službenici na terenu", priopćila je policija.