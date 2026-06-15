Influencer Pino Pingvino i chef Tomislav Špiček pokazali kako izgleda prava Balkan BBQ plata

Nova epizoda gastro specijala BBQ majstorije sa Špičekom by SPAR vratila se onome što mnogi smatraju samom srži roštiljanja: kvalitetnom mesu, provjerenim okusima, jednostavnoj pripremi i druženju oko pune plate hrane.

Ovoga puta chefu Tomislavu Špičeku pridružio se influencer Pino Kovačević, na mrežama poznatiji kao Pino Pingvino.

Za ovo izdanje majstorija, chef Špiček odlučio se na autentičnu Balkan BBQ platu, jelo koje se oslanja na nekoliko dobro poznatih sastojaka i okuse uz koje su odrasle generacije ljubitelja roštilja.

Foto: Pavao Bobinac

Glavne zvijezde bili su SPAR BBQ Premium pljeskavice i SPAR BBQ Premium ćevapčići, a društvo su im pravili pečena paprika, hrskavi SPAR Baguette te klasični prilozi bez kojih je ovakav tanjur teško zamisliti: pečena crvena rog paprika, crveni luk, kiseli krastavci i umak od klasičnih provjerenih sastojaka.

Sastojci:

SPAR BBQ Premium pljeskavice

SPAR BBQ Premium ćevapčići

Natur*pur crveni luk

SPAR kiseli krastavci

SPAR Baguette sa začinskim biljem i maslacem

Vrtovi Hrvatske svježa paprika

SPAR Šareni papar

SPAR Morska sol

SPAR Suncokretovo ulje

Umak:

SPAR Ajvar

SPAR Majoneza

SPAR Dijon senf

Priprema:

Za razliku od prijašnjih epizoda, uloge su ovoga puta bile zamijenjene. Gost Pino preuzeo je poziciju glavnog majstora za roštilj i brinuo o mesu na grillu, chef Špiček se posvetio pripremi priloga i umaka koji su zaokružili cijelu priču.

Dok se grill lagano zagrijavao, chef Špiček je počeo pripremati povrće za prilog. Narezao je crveni luk na manje komade, kisele krastavce na tanje ploške, a paprika je pripremljena za pečenje na grillu.

Pino za grillom, Špiček za radnom pločom

Meso je prije pečenja ostavljeno na sobnoj temperaturi kako bi se ravnomjernije ispeklo, a zatim je Pino preuzeo glavnu riječ uz rešetku.

Foto: Pavao Bobinac

Na srednje zagrijanom grillu, pljeskavice, ćevapčići i paprika pekli su se oko pet do šest minuta sa svake strane, sve dok nisu dobili prepoznatljivu zapečenu koricu i miris koji odmah privlači društvo da se približi i provjeri koliko još treba čekati.

U međuvremenu je Špiček pripremio jednostavan, ali provjeren umak od SPAR ajvara, majoneze i Dijon senfa, kombinaciju koja se odlično slaže s okusima pečenog mesa.

Foto: Pavao Bobinac

Pred sam kraj na grill su stigle i šnite SPAR Baguettea sa začinskim biljem i maslacem koje su se pekle svega nekoliko minuta, taman toliko da postanu hrskave izvana, a ostanu mekane iznutra.

Jedna od posebnosti Balkan BBQ plate upravo je njezina jednostavnost. I upravo su takvi recepti najbolji dokaz da za odličan BBQ često ne treba puno. Dovoljni su kvalitetni sastojci, dobro društvo i malo vremena provedenog uz grill.

Foto: Pavao Bobinac

A kako biste i vi kod kuće uvijek imali kvalitetne sastojke za BBQ recepte chefa Špičeka, dovoljno je da posjetite najbliži SPAR supermarket ili INTERSPAR hipermarket.

Ako ste propustili prethodne epizode BBQ majstorija sa Špičekom, sve ih možete pronaći na linku.

Dobar vam tek!

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska prema najvišim uredničkim standardima Net.hr-a.