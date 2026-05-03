Je li ovo najkontroverzniji par? Sydney Sweeney potvrdila vezu s omraženim glazbenim mogulom

Nakon višemjesečnih šuškanja koja su plijenila pažnju svjetskih medija, glumica Sydney Sweeney (28) odlučila je stati na kraj nagađanjima. Zvijezda serije "Euforija" potvrdila je svoju vezu s moćnim i kontroverznim glazbenim menadžerom Scooterom Braunom (44), i to na način tipičan za moderno doba - serijom prisnih fotografija na Instagramu. Ovim potezom zaključeno je turbulentno poglavlje u njezinom ljubavnom životu koje je uključivalo prekid dugogodišnjih zaruka i glasine o aferi s kolegom sa seta.

'Kaubojski vikend' kao službena potvrda

Sweeney je sa svojih više od 26 milijuna pratitelja podijelila niz fotografija s glazbenog festivala Stagecoach, a na gotovo svima je u zagrljaju Scootera Brauna. Uz jednostavan opis "kaubojski vikend", glumica je pokazala kako uživa na Braunovim ramenima usred gomile, pozira s njim u foto-kabini te se smije u njegovom naručju.

Obožavatelji su mjesecima sklapali mozaik. Pažljiviji su još na festivalu primijetili decentnu ogrlicu s inicijalima "SB" oko glumičinog vrata, što je potaknulo novu lavinu komentara. Sada je jasno da su inicijali bili posvećeni upravo Braunu.

Tko je novi odabranik holivudske zvijezde?

Scooter Braun jedno je od najutjecajnijih imena u glazbenoj industriji, poznat po suradnji s megazvijezdama poput Justina Biebera, Ariane Grande i Kanyea Westa. Ipak, njegovu karijeru prate i brojne kontroverze. Najpoznatija je svakako javna svađa s pjevačicom Taylor Swift nakon što je 2019. godine njegova tvrtka kupila prava na njezinih prvih šest albuma. Braun je kasnije prodao njezin katalog, navodno bez da joj je pružio priliku da ga sama otkupi, što je pjevačicu potaknulo na ponovno snimanje cijelog opusa kako bi povratila vlasništvo nad svojom glazbom.

Osim toga, posljednjih godina mediji su izvještavali kako su suradnju s njim prekinule neke od njegovih najvećih zvijezda, uključujući Biebera i Grande. Prije veze sa Sweeney, Braun je bio u braku s Yael Cohen (39) od 2014. do 2021., s kojom ima troje djece.

Turbulentan put do nove romanse

Početkom 2025. godine okončala je dugogodišnju vezu s čikaškim poduzetnikom Jonathanom Davinom (42). Par je bio zajedno od 2018., a zaručili su se u veljači 2022. godine. Davino je čak bio i producent na njezinoj uspješnoj romantičnoj komediji "Samo ne ti" (Anyone But You).

Međutim, u ožujku 2025. pojavile su se vijesti da je vjenčanje odgođeno, a glumica je prestala nositi zaručnički prsten. U intervjuu za The Times u svibnju iste godine, na pitanje planira li još uvijek vjenčanje, kratko je odgovorila: "Ne". Potvrdila je da je slobodna i dodala: "Učim puno o sebi, provodim više vremena s prijateljima. I uživam u tome."

Tijekom snimanja i promocije spomenutog filma, javnost je brujala o njezinoj nevjerojatnoj kemiji s kolegom Glenom Powellom (37). Glasine o romansi dodatno su se pojačale kada je i Powell prekinuo svoju vezu. Iako su oboje kasnije priznali da su svjesno naglašavali svoju bliskost radi promocije filma.

Prve iskre između Sweeney i Brauna navodno su se pojavile u lipnju 2025., kada su oboje bili gosti na raskošnom vjenčanju Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez u Veneciji. Ubrzo nakon toga, viđeni su kako zajedno šeću talijanskim ulicama, a do rujna su američki mediji izvijestili da su u ležernoj vezi.

