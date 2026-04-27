FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HOLLYWOODSKA MEZIMICA /

Svi pričaju o fatalnoj i kontroverznoj plavuši: Je li Sydney Sweeney iduća Marilyn Monroe?

Foto: Xavier Collin/Avalon/Profimedia
U samo nekoliko godina, američka glumica Sydney Sweeney (28) postala je jedna od najprepoznatljivijih, ali i jednako kontroverznih zvijezda Hollywooda, no njezina priča nije tako započela. Sydney je rođena u Spokaneu, Washington, a odrastala je u malom ruralnom domu. S 11 godina zainteresirala se za glumu te je htjela otići na audiciju.
1 /20
VOYO logo

Krenula je nova sezona serije "Euforije" i glumica Sydney Sweeney (28) ponovno je u središtu medijske pozornosti. Iako je serija poznata po kontroverzama, priča o njezinom liku Cassie Howard, koja se ponaša sve eksplicitnije, naišla je na kritike publike. 

Sweeney je otvoreno pričala o frustraciji koju osjeća jer se publika više fokusira na golotinju nego na njezin glumački talent. Rekla je kako je tek s ulogom u seriji "Bijeli lotus" bio cijenjen njezin glumački talent. 

"Ne mislim da me je puno ljudi shvatilo ozbiljno u seriji Euforija jer sam skinula majicu. Nakon Bijelog lotusa svi su se pojavili niotkuda i govorili "Ti si nevjerojatna", ispričala je. 

27.4.2026.
6:52
Hot.hr
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija