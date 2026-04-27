Svi pričaju o fatalnoj i kontroverznoj plavuši: Je li Sydney Sweeney iduća Marilyn Monroe?

Krenula je nova sezona serije "Euforije" i glumica Sydney Sweeney (28) ponovno je u središtu medijske pozornosti. Iako je serija poznata po kontroverzama, priča o njezinom liku Cassie Howard, koja se ponaša sve eksplicitnije, naišla je na kritike publike.

Sweeney je otvoreno pričala o frustraciji koju osjeća jer se publika više fokusira na golotinju nego na njezin glumački talent. Rekla je kako je tek s ulogom u seriji "Bijeli lotus" bio cijenjen njezin glumački talent.

"Ne mislim da me je puno ljudi shvatilo ozbiljno u seriji Euforija jer sam skinula majicu. Nakon Bijelog lotusa svi su se pojavili niotkuda i govorili "Ti si nevjerojatna", ispričala je.