Atraktivna pjevačica razotkrila košarkašku zvijezdu zbog prevare i šokirala javnost izjavom

Kada su reperica Megan Thee Stallion i NBA igrač Klay Thompson u ljeto 2025. potvrdili vezu, mnogi su ih vidjeli kao savršen spoj glazbene i sportske scene. Njihovi zajednički trenuci na društvenim mrežama i pojavljivanja u javnosti brzo su ih pretvorili u jedan od najpraćenijih parova. No, manje od dvije godine kasnije, priča je završila naglo i uz teške optužbe koje su uzdrmale javnost.

Svega nekoliko mjeseci nakon što je javno govorila o budućnosti veze, Megan je potvrdila prekid. U službenoj izjavi naglasila je kako su povjerenje, vjernost i međusobno poštovanje ključne vrijednosti bez kojih odnos nema budućnost.

"Kada su te vrijednosti kompromitirane, nema pravog puta naprijed", poručila je, dodajući da se sada želi posvetiti sebi.

Na društvenim mrežama bila je još izravnija, optuživši Thompsona za nevjeru:

"Varanje, vodio si me oko cijele svoje obitelji, glumili smo kuću... a onda si se 'uplašio'", napisala je, aludirajući na probleme u njihovom odnosu i promjene u njegovu ponašanju.

Optužbe su u potpunoj suprotnosti s ranijim izjavama reperice, koja je Thompsona opisivala kao osobu koja joj donosi sreću i stabilnost. Njihova veza, potvrđena sredinom 2025. godine, bila je ispunjena javnim trenucima bliskosti – od zajedničkih izlazaka do privatnih trenutaka koje su rado dijelili s pratiteljima. Upravo zato, prekid je mnoge iznenadio.

Za ljubitelje košarke, Thompson je jedno od najpoznatijih imena moderne NBA lige. Tijekom karijere izgradio je reputaciju jednog od najboljih šutera, a najveći trag ostavio je u dresu Golden State Warriors, gdje je zajedno sa Stephen Curry činio legendarni dvojac “Splash Brothers”.

Osvojio je četiri NBA naslova, više puta nastupio na All-Star utakmici te s reprezentacijom SAD-a osvojio svjetsko i olimpijsko zlato. Nakon dugog razdoblja u Warriorsima, 2024. prelazi u Dallas Mavericks. Poznat je po mirnom karakteru, ali i sposobnosti da preuzme odgovornost u ključnim trenucima.

Nakon prekida, društvene mreže brzo su se ispunile spekulacijama o mogućoj “trećoj osobi”. U fokus je došla Lexie Brown, članica WNBA momčadi Seattle Storm.

Ipak, važno je naglasiti da za te tvrdnje ne postoje potvrđeni dokazi niti kredibilni izvori. Megan nikada nije spomenula njezino ime, a ni Thompson ni Brown nisu komentirali navode. Brown, inače cijenjena igračica i prvakinja s Chicago Sky, tako se našla u središtu priče bez potvrđene uloge.

