Žestoka večer u Varaždinu: Jan Kerekeš i bend zapalili pozornicu, evo tko je sve bio na koncertu

Varaždinski metal bend Cold Snap održao je žestok koncert na Sceni Rogoz, mjestu koje za članove benda ima posebno značenje. Naime, upravo tamo započela je njihova glazbena priča prije više od dva desetljeća, pa je ovaj nastup bio svojevrsni emotivni povratak korijenima.

Publika je imala priliku uživati u presjeku njihove bogate karijere, uz pjesme koje su obilježile različite faze benda. Energija na pozornici i ispred nje bila je na visokoj razini, a vjerni fanovi pratili su svaki stih.

Iza Cold Snap je iznimno uspješna godina, od europske turneje, tijekom koje su svirali pred brojnom publikom, do zapaženog nastupa na Dora, gdje su s pjesmom „Mucho Macho” stigli do samog finala i osvojili drugo mjesto. Iako im je pobjeda i odlazak na Eurosong izmakao, osvojili su simpatije publike i dodatno učvrstili svoju poziciju na domaćoj sceni.

Koncert u Rogozu još je jednom potvrdio njihovu snažnu povezanost s publikom i energiju koja ih prati već godinama.

