Lijepe legice zauzele prve redove: U Osijeku održan spektakl u čast Oliveru Dragojeviću

U subotu navečer, 25. travnja, osječka je dvorana Gradski vrt bila ispunjena emocijama, glazbom i sjećanjima na neprežaljenog Olivera Dragojevića. U čast njegovim bezvremenskim hitovima, na pozornicu su stali Zorica Kondža, Tedi Spalato i Goran Karan uz pratnju Oliverova benda Dupini.

Publika je u glas pjevala legendarne pjesme poput “Moj lipi anđele”, “Galeb i ja”, “Nadalina”, “Nedostaješ mi ti”, “Trag u beskraju”, “Oprosti mi pape” i “Sreća je tamo gdje si ti”, a svaka nota dodatno je podsjetila koliko Oliver i dalje nedostaje.

Dvoranom su odjekivali stihovi, a atmosfera je bila ispunjena emocijama i zajedništvom. Među publikom posebno su se istaknule brojne Osječanke koje su pohrlile na koncert, uređene, raspoložene i spremne za večer punu glazbe i uspomena.

Tko je sve stigao u Gradsku dvoranu i kakva je atmosfera vladala na ovom emotivnom koncertu, pogledajte u našoj galeriji.

Galeriju s koncerta donosi SiB.net.hr