Čakovčanke nose sunčane naočale svih boja i oblika: Dvije nasmijane dame zračile su pozitivom

Sunčana proljetna subota izmamila je brojne građane na ulice Čakovca, gdje je omiljena gradska špica zablistala u svom najljepšem izdanju. Visoke temperature, vedro nebo i opuštena atmosfera stvorili su savršene uvjete za šetnju, druženje i uživanje na otvorenom.

Već od prijepodnevnih sati središte grada bilo je ispunjeno šetačima, a terase kafića brzo su se napunile. Kratki rukavi, sunčane naočale i proljetne modne kombinacije zavladale su ulicama, dok su osmijesi na licima prolaznika jasno pokazivali koliko je ovakav dan bio dugo očekivan.Tko je sve prošetao čakovečkom špicom i kakve su modne kombinacije obilježile vikend, pogledajte u našoj galeriji.

Galeriju iz Čakovca donosi eMedjimurje.