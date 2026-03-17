PONOSNA MAMA I BAKA /

Zorica Kondža pokazala sinove pa otkrila u kakvom su odnosu: 'Ne mogu ih se nikako riješiti'

Zorica Kondža pokazala sinove pa otkrila u kakvom su odnosu: 'Ne mogu ih se nikako riješiti'
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Uz fotografiju, pjevačica je iskreno progovorila o majčinstvu i odrastanju svoje djece otkrivši kako su i dalje jako povezani te žive jedni blizu drugih

17.3.2026.
10:06
Hot.hr
Goran Stanzl/PIXSELL
Naša glazbena diva Zorica Kondža (65) raznježila je pratitelje na društvenim mrežama emotivnom objavom koja rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Podijelila je obiteljsku fotografiju na kojoj pozira sa suprugom Joškom Banovim te sinovima Ivanom, Tonijem i Lukom, otkrivši pritom i djelić njihove svakodnevice.

Obiteljski trenuci koji griju srce

Uz fotografiju, pjevačica je iskreno progovorila o majčinstvu i odrastanju svoje djece.

“Kad su bili mali, često mi je bilo dosta svega, sva ta nespavanja, umor... ali brzo se to zaboravi. Oni su sada odrasli ljudi i uvijek dijelimo s njima i dobro i zlo, kao i oni s nama”, napisala je.

Otkrila je i kako su i dalje jako povezani te žive jedni blizu drugih.

“Još je samo Luka ostao živjeti s nama, Toni sa suprugom Anari i kćerkicom Natali živi oko 500 metara od nas, a Ivan dvadesetak metara od nas. Što da vam kažem, ne mogu ih se nikako riješiti. Gotovo svaki dan su kod mame na ručku”, našalila se.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Ljubavna priča koja traje desetljećima

Zorica i Joško upoznali su se još 1985. godine tijekom snimanja pjesme Pokora. Suradnja se ubrzo pretvorila u prijateljstvo, a potom i ljubav, koju su okrunili brakom dvije godine kasnije.

Danas su ponosni roditelji trojice sinova, a njihova obitelj dodatno se proširila 2023. godine kada su dobili unučicu.

Posebna radost – uloga bake

Najstariji sin Toni krenuo je roditeljskim stopama, a sa suprugom Anari dobio je kćerkicu Natali. Upravo je dolazak unučice Zorici donio posebnu sreću.

“To je posebna radost, posebna ljubav. To je stvarno posebno”, rekla je ranije u emisiji RTL Direkt.

I srednji sin Ivan odlučio se za glazbeni put te je završio glazbenu akademiju, dok najmlađi Luka također pokazuje interes za glazbu.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto Hrvati žive duže od Srba, a kraće od Slovenaca? Umirovljenici otkrili tajnu dugovječnosti

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
