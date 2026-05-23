SpaceX lansirao najmoćniju raketu, sve završio eksplozijom u Indijskom oceanu: Objavili snimke
Nakon što je njezin dugoočekivani testni let odgođen, SpaceX je napokon lansirao najveću i najmoćniju raketu u povijesti. Riječ je o bespilotnoj raketi Starship V3 koja je u petak poletjela nakon 17.30 sati (po lokalnom vremenu), piše BBC.
Nakon dolaska u svemir, Starship je lansirao 20 lažnih satelita prije ponovnog ulaska u atmosferu, a otprilike sat vremena nakon lansiranja je sletio u Indijski ocean gdje je i eksplodirao - po planu. Prvi pokušaj lansiranja u četvrtak je bio odgođen zbog kvara lansirne kule.
Tim SpaceX-a je proslavio nakon lansiranja, iako misija nije išla točno po planu. Iako su obje faze rakete imale probleme s motorima, test je uglavnom ocijenjen uspješnim, što bi moglo dodatno ojačati povjerenje investitora i NASA-e, koja Starship planira koristiti u budućim misijama na Mjesec.