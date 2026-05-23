SpaceX lansirao najmoćniju raketu, sve završio eksplozijom u Indijskom oceanu: Objavili snimke

Nakon što je njezin dugoočekivani testni let odgođen, SpaceX je napokon lansirao najveću i najmoćniju raketu u povijesti. Riječ je o bespilotnoj raketi Starship V3 koja je u petak poletjela nakon 17.30 sati (po lokalnom vremenu), piše BBC.

This was the second launch attempt of the Starship V3 system with the Super Heavy booster. The rocket stands 124 meters tall and was designed for Moon and Mars missions.



The test flight lasted about an hour

Nakon dolaska u svemir, Starship je lansirao 20 lažnih satelita prije ponovnog ulaska u atmosferu, a otprilike sat vremena nakon lansiranja je sletio u Indijski ocean gdje je i eksplodirao - po planu. Prvi pokušaj lansiranja u četvrtak je bio odgođen zbog kvara lansirne kule.

SpaceX's Starship rocket just successfully performed a flip maneuver and precisely splashed down on target in the Indian Ocean next to a buoy with @Starlink on it.



The SpaceX team ends the stream with a "USA! USA! USA!" chant 🇺🇸

Tim SpaceX-a je proslavio nakon lansiranja, iako misija nije išla točno po planu. Iako su obje faze rakete imale probleme s motorima, test je uglavnom ocijenjen uspješnim, što bi moglo dodatno ojačati povjerenje investitora i NASA-e, koja Starship planira koristiti u budućim misijama na Mjesec.