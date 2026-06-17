Užasne scene kraj Bjelovara: U zapaljenom autobusu još je bio vozač

U bjelovarskom prigradskom naselju Rajić u srijedu rano ujutro zapalio se autobus. Kako doznaje MojPortal.hr u PU bjelovarsko-bilogorskoj, u trenutku nesreće u autobusu se nalazio samo vozač autobusa koji je na vrijeme napustio vozilo tako da nitko nije stradao.

Požar je ugašen, a državna prometnica kroz Rajić još uvijek je zatvorena za promet

Vatra se brzo rasplamsala, no vatrogasci su brzo stigli na mjesto nesreće. Požar je ugašen, a državna prometnica kroz Rajić još uvijek je zatvorena za promet. Uzrok požara još uvijek nije poznat.