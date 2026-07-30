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TEŠKI TRENUCI /

George i Amal Clooney hitno evakuirani: 'Ne znamo hoće li naš dom preživjeti'

George i Amal Clooney hitno evakuirani: 'Ne znamo hoće li naš dom preživjeti'
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Foto: Profimedia

Slavni supružnici morali su napustiti svoj dom u Brignolesu zbog razornih požara, a u emotivnoj poruci poručili su da će ostati uz svoju zajednicu bez obzira na ishod

30.7.2026.
9:27
Hot.hr
Profimedia
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Holivudski glumac George Clooney (64), njegova supruga, odvjetnica za ljudska prava Amal Clooney (48) i njihovi  9-godišnji blizanci, prisiljeni su evakuirati svoj dom u francuskom Brignolesu zbog razornih šumskih požara koji posljednjih dana pustoše dijelove Francuske. Požari su zahvatili velik dio juga zemlje, a tisuće stanovnika morale su napustiti svoje domove.

Vijest o evakuaciji objavili su u pismu upućenom gradonačelniku, što je potvrdio Clooneyjev glasnogovornik. "Dragi Didier, u ovom trenutku nemamo pojma hoće li naš prekrasni dom preživjeti ovaj strašan trenutak. Dok napuštamo Brignoles, želimo naglasiti dvije stvari. Prvo, nadamo se da ste vi i svi stanovnici našega grada sigurni. Drugo, Amal i ja želimo poručiti da ćemo, bez obzira na to što se dogodi našem selu, ostati dio ove zajednice i pomoći u njezinoj obnovi. Volimo Brignoles i naše prijatelje koji ondje žive" stoji u pismu upućenom gradonačelniku. 

George i Amal Clooney hitno evakuirani: 'Ne znamo hoće li naš dom preživjeti'
Foto: Photo Image Press/Zuma Press/Profimedia

George i Amal s devetogodišnjim blizancima Ellom i Alexanderom posljednjih godina većinu vremena provode upravo u Francuskoj, gdje su pronašli mir daleko od holivudske vreve. Glumac je ranije isticao da mu život na farmi pruža privatnost kakvu njegova obitelj teško može imati u Sjedinjenim Američkim Državama te da upravo ondje želi odgajati svoju djecu.

George ClooneyAmal ClooneyAmal And George ClooneyPožari
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