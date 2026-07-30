Šok za Formulu 1: Dvije velike utrke vise o koncu, poznat je scenarij ako otpadnu

Sukob na Bliskom istoku ponovno je zakomplicirao planove Formule 1 za završnicu sezone. Iako su utrke u Kataru i Abu Dhabiju trenutačno potvrđene u kalendaru, situacija u regiji ostaje neizvjesna, a konačna odluka o njihovom održavanju bit će donesena tek sredinom rujna.

Nakon što je Svjetsko prvenstvo u izdržljivosti (WEC) odlučilo otkazati završne utrke u Kataru i Bahreinu te sezonu završiti u Europi, pojavila se mogućnost da i Formula 1 napravi sličan potez. Izvršni direktor Formule 1 Stefano Domenicali potvrdio je kako će vodstvo prvenstva pratiti razvoj situacije do posljednjeg trenutka.

"Što se tiče kraja sezone, u kontaktu smo sa svim ostalim prvenstvima. Znam da je, primjerice, WEC objavio kako neće krajem godine ići na Bliski istok, nego će ostati u Europi. Način na koji smo mi organizirani jest da ćemo uzeti maksimalno vremena kako bismo vidjeli kako će se situacija razvijati", rekao je Domenicali.

Dodao je kako su utrke u Kataru i Abu Dhabiju zasad i dalje dio kalendara, ali da će se odluka promijeniti ako sigurnosna situacija ne bude zadovoljavajuća.

"Donijet ćemo odluku u pravom trenutku. Taj trenutak neće biti prije sredine rujna. Kao što smo rekli, za nas su danas utrke u Kataru i Abu Dhabiju potvrđene."

"Usput, one su već rasprodane. To je nevjerojatan znak koliko je sport veći od problema s kojima se naš svijet suočava", dodao je čelnik Formule 1.

Ako Bliski istok otpadne, sezona završava u Europi

Domenicali je jasno poručio kako Formula 1, u slučaju otkazivanja utrka u Kataru i Abu Dhabiju, neće tražiti zamjenu u Sjedinjenim Američkim Državama, već bi se završnica preselila na europsko tlo.

"Ako situacija ne bude dopuštala da budemo tamo, završit ćemo prvenstvo u Europi jer ne možemo ići na druga mjesta", rekao je Domenicali.

Među mogućim europskim alternativama najviše se spominje Imola, dok bi staze u Turskoj i Portugalu zahtijevale dodatne radove kako bi zadovoljile potrebne standarde za povratak u kalendar.

Domenicali smatra kako vremenski uvjeti ne bi trebali predstavljati nepremostiv problem, unatoč tome što bi se eventualna završna utrka održala početkom prosinca.

"Ako pogledam statistiku temperatura u Europi u tom razdoblju, manje je hladno nego prosječna temperatura u Las Vegasu kada tamo vozimo", objasnio je.

Dodao je kako se zbog klimatskih promjena više ništa ne može potpuno predvidjeti.

"Definitivno, mogu vam garantirati da nećemo imati još jednu utrku u SAD-u. Postojala je mogućnost da imamo dvije utrke u Las Vegasu, ali ne želimo uništiti nešto što raste tako što ćemo podcijeniti ono što tamo radimo."

F1 ne želi dodatni Las Vegas zbog NFL-a

Jedan od razloga zbog kojih Formula 1 ne želi dodatno širiti američki dio kalendara je i velika konkurencija s američkim sportom, posebno NFL-om, koji u završnici godine privlači ogromnu pažnju publike.

"Ne smijemo zaboraviti da se u tom dijelu godine u SAD-u borimo protiv NFL-a. To je veliki sport s velikim brojem navijača. Moramo izbjeći situaciju u kojoj bismo se našli pred nečim što je još uvijek ogromno u SAD-u", rekao je Domenicali.

Prema njegovim riječima, zbog logističkih ograničenja i rasporeda jedina realna opcija ostaje završetak prvenstva u Europi.

"Moramo zatvoriti svu dokumentaciju povezanu s povratkom u Veliku Britaniju i zatim otići na drugo mjesto. Zato je jedina mogućnost završiti u Europi u istom vremenskom okviru."

Domenicali se pritom našalio kako će se svi nadati povoljnim vremenskim uvjetima.

"Nadam se da neće biti snijega, kao što se možemo nadati i na drugim mjestima. Sjećam se Nürburgringa prije mnogo godina, kada smo imali situaciju da je bilo nekoliko pahulja snijega koje su se zapravo pretvorile u kišu. Ako se to dogodi, pokušat ćemo reagirati."