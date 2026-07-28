Mercedesova zvijezda progovorila nakon teške polusezone: 'Do kraja je ostalo još puno utrka'

Vozač Mercedesa George Russell poručio je kako, unatoč brojnim problemima koji su obilježili prvi dio sezone Formule 1, želi zadržati pozitivan pogled na nastavak prvenstva. Nakon sedmog mjesta na Velikoj nagradi Mađarske Britanac je zaključio prvih 11 utrka sezone te se zajedno s ostatkom karavane uputio na obaveznu ljetnu stanku.

Russell je na Hungaroringu imao zahtjevnu utrku. Već na startu izgubio je dragocjeno vrijeme zbog problema sa sustavom protiv gašenja motora (anti-stall), no uspio se probiti do sedmog mjesta. Bio je to samo posljednji u nizu pehova koji su ga pratili tijekom dosadašnjeg dijela prvenstva.

Sezonu je otvorio na najbolji mogući način pobjedom na Velikoj nagradi Australije, gdje je pole position pretvorio u trijumf, a potom je slavio i u sprint utrci u Kini. Ipak, vikend u Šangaju nije završio idealno jer su ga tehnički problemi tijekom kvalifikacija spriječili da se bori za najbolju startnu poziciju, koju je na kraju osvojio njegov momčadski kolega Kimi Antonelli.

Niz nesretnih okolnosti nastavio se i na ostalim utrkama. U Japanu mu je strategiju poremetio izlazak sigurnosnog automobila u nezgodnom trenutku, dok je u Kanadi, dok je vodio utrku, morao odustati zbog kvara motora. U Monaku je izgubio vrijedne bodove zbog kazni, a novu utrku bez plasmana upisao je i na Velikoj nagradi Belgije.

Unatoč svemu, Russell ne gubi optimizam. U objavi na društvenim mrežama zahvalio je momčadi i navijačima te poručio da vjeruje kako je borba za vrh još uvijek otvorena.

"Prvi dio sezone je gotov. Bilo je sjajnih trenutaka, ali i razočaranja. Do završnice prvenstva ostalo je još puno utrka i u ovom sportu sve je moguće. Zahvalan sam momčadi koja je cijelo vrijeme naporno radila i nije prestajala tražiti rješenja. Ostajemo pozitivni, nastavljamo se boriti, a sada je vrijeme za zasluženi odmor. Hvala navijačima na podršci i toplom dočeku na svakoj utrci. Vidimo se uskoro", poručio je Russell.

Nakon prvih 11 utrka Russell zauzima treće mjesto u ukupnom poretku vozača sa 160 bodova. Drugoplasirani Lewis Hamilton ima devet bodova više, dok vodeći Kimi Antonelli trenutno bježi 59 bodova, pa će drugi dio sezone biti ključan u borbi za naslov svjetskog prvaka.