Može li Norris nakon kvalifikacija opet iznenaditi i 'zapapriti' sezonu prije stanke?

Velika nagrada Mađarske bit će posljednja utrka prije nego li Formula 1 otiđe na ljetnu stanku, a da bude "prava poslastica" pobrinuo se Lando Norris koji je izborio pole-position.

Startni poredak za VN Mađarske 2026:

Lando Norris (McLaren)

Charles Leclerc (Ferrari)

Oscar Piastri (McLaren)

Max Verstappen (Red Bull)

Lewis Hamilton (Ferrari)

George Russell (Mercedes)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Isack Hadjar (Red Bull)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Nico Hülkenberg (Audi)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Pierre Gasly (Alpine)

Franco Colapinto (Alpine)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Esteban Ocon (Haas)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Oliver Bearman (Haas)

Carlos Sainz (Williams)

Alexander Albon (Williams)

Lance Stroll (Aston Martin)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Sergio Pérez (Cadillac)

Najava

Iako je subota završila slavljem za Landa Norrisa, koji je za samo 12 tisućinki sekunde bio brži od Lewisa Hamiltona, sudačke odluke nakon kvalifikacija uvelike su promijenile sliku. Sedmerostruki svjetski prvak Hamilton, sada u bojama Ferrarija, kažnjen je pomicanjem za tri mjesta unatrag zbog ometanja Oscara Piastrija tijekom Q3.

Nije Hamilton bio jedini koji je snosio posljedice. Vodeći u poretku prvenstva, Mercedesov Kimi Antonelli, također je dobio kaznu od tri mjesta. Mladi Talijan nije dovoljno usporio pod žutim zastavama istaknutim nakon što se Max Verstappen u Red Bullu okrenuo na stazi u posljednjim trenucima kvalifikacija. Iako je telemetrija pokazala da je Antonelli podigao nogu s gasa, suci su zaključili da smanjenje brzine nije bilo dovoljno značajno. Tako je s izvrsnog četvrtog mjesta pao na sedmo. Ove kazne promovirale su Charlesa Leclerca (Ferrari) u prvi startni red uz Norrisa, dok će Oscar Piastri (McLaren) i Max Verstappen (Red Bull) krenuti odmah iza njih.

Subotnje kvalifikacije bile su jedne od najnapetijih ove sezone, a Ferrari je tijekom cijelog vikenda pokazivao dominantnu formu. Hamilton i Leclerc bili su najbrži na slobodnim treninzima i činilo se da im pole position ne može izmaknuti. Momčad iz Maranella povukla je i hrabar strateški potez koristeći medium gume u prvoj kvalifikacijskoj rundi (Q1), čime su sačuvali dodatni set najmekših guma za utrku.

Sama staza Hungaroring, poznata po nadimku "Monako bez zidova", iznimno je tehnički zahtjevna s vrlo malo prilika za pretjecanje. Zbog toga je startna pozicija ovdje povijesno bila presudna. Međutim, novija povijest pokazuje drugačiji trend. Na posljednjih pet utrka u Mađarskoj pobjednik nije bio vozač koji je startao s pole positiona. Posljednji kojem je to uspjelo bio je Lewis Hamilton još 2020. godine. To sugerira da će strategija, upravljanje gumama i savršeno tempirani odlasci u boks igrati jednako važnu, ako ne i važniju ulogu od same startne pozicije.

Ljubitelji Formule 1 s nestrpljenjem očekuju Veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu, a današnja utrka, koja počinje u 15 sati uz prijenos na RTL-u, obećava pravi spektakl. Aktualni svjetski prvak Lando Norris osigurao je prvu startnu poziciju za McLaren, no konačni poredak na gridu bitno je izmijenjen nakon završetka dramatičnih kvalifikacija. Uvodna emisija "Formula 1 na RTL-u", koja će nas pripremiti za svu akciju, počinje točno u 14 sati. Nakon same utrke imati ćete priliku gledati šestu epizodu podcasta "Planet Formula".