Grupa iz Hercegovine odustala od uspona kod vrha, sreli se s alpinistima koji su poginuli

Još jedna grupa planinara iz Bosne i Hercegovine odustala je od uspona na ruski Elbrus zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, te se čak susrela sa skupinom alpinista koji su kasnije izgubili život tijekom ekspedicije na ruskoj planini.

Klix.ba prenosi da je šestero planinara iz tri hercegovačka grada krenula sredinom srpnja na putovanje koje je trebalo uključivati uspon na gruzijski Kazbek i ruski Elbrus.

Ipak, tijekom uspona na Elbrus, svega 150 metara od vrha, odustali su od ovog pokušaja zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Tako su izbjegli tragičnu sudbinu koja je zadesila njihove kolege. Petero alpinista iz druge grupe poginuli su tijekom uspona, dok su se samo dva planinara uspjela spasiti i prevezena su u bolnicu.

Susreli se na Elbrusu

Dvije grupe su se čak i srele tijekom uspona. No, nije poznato je li do susreta došlo u podnožju planine ili nešto više

Druga skupina planinara iz Hercegovine trenutačno u Gruziji čeka povratak za BiH.

U tragediji na Elbrusu poginulo je petero planinara iz Zenice koje je pogodila snježna oluja tijekom uspona. Dvoje spašenih alpinista prevezeni su u bolnicu.

Planina Elbrus nalazi se na masivu Kavkaza i njegov zapadni vrh visok je 5642 metra i smatra se najvišim vrhom Europe.

BiH veleposlanik: 16 spasioca radi na izvlačenju tijela

BiH veleposlanik u Rusiji Ivan Orlić je za Klix.ba poručio kako još nema formalne potvrde ruskih institucija da je pet osoba poginulo, no to, kaže, ukazuju sve aktualne informacije.

"Veleposlanstvo BiH u Moskvi je u kontaktu s ruskim ministarstvom za izvanredne situacije i čim dobijemo službeni izvještaj o situaciji, o tome ćemo se i formalno oglasiti", poručio je.

Ističe kako 16 spasioca sudjeluje u izvlačenju tijela poginulih, no potraga je privremeno obustavljena zbog loših vremenskih uvjeta.

Izrazio se sućut obiteljima stradalih kazavši kako je ovo strašna tragedija.