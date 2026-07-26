Pet alpinista iz BiH poginulo na planini u Rusiji: 'U šoku smo, morati javiti njihovim obiteljima'

Pet alpinista iz Bosne i Hercegovine poginulo je na ruskoj planini Elbrus, a samo dvoje članova ekspedicije preživjelo je teške uvjete, izvijestili su u nedjelju ruski mediji, a prenio Klix.ba.

Jedan muškarac uspio je samostalno sići s planine i pozvati pomoć, dok su drugog pronašli spasioci. Obojica su prebačena u bolnicu te ih pregledavaju liječnici.

Prema informacijama ruskih medija, prvi signal za pomoć poslan je u subotu. RIA novosti su objavile, pozivajući se na Glavnu upravu Ministarstva za izvanredne situacije Ruske Federacije, kako se tijela dvojice poginulih penjača ne mogu evakuirati zbog vremenskih uvjeta.

Među stradalima i iskusni planinari iz GSS-a Zenice

"Tijela dvojice penjača nalaze se na prevoju planine Elbrus na nadmorskoj visini od 5350 metara i bit će evakuirana ovisno o vremenskim uvjetima“, izvijestio je odjel.

Regionalni istražni odbor, kojeg citiraju ruski mediji, objavio je da se grupa penjača sastojala od sedam osoba. Jedan od njih se spustio s planine i prijavio da je dvojici kolega pozlilo na nadmorskoj visini od 5100 metara.

Prema riječima lokalnih vodiča, vremenski uvjeti za uspon su isprva bili povoljni. No, vrijeme se pogoršalo, vjetar je pojačao i dosegao 70 kilometara na sat.

Portal Avaz doznaje da su među stradalim planinarima i dva pripadnika Gorske službe spašavanja iz Zenice.

Među poginulim alpinistima bilo je iskusnijih planinara koji su osvajali razne vrhove, ali i onih s manje iskustva"Bili su članovi koji su se već više puta penjali na razne vrhove. S njima su bili i oni koji nisu bili na takvim visinama. No, uhvatila ih je strašna oluja", rekao je sugovornik Avazu.

Ističe da su u šoku i da tek trebaju obavijestiti članove obitelji poginulih.

Planina Elbrus najviši je vrh Europe i Rusije smješten na zapadnom dijelu Kavkaza, poznat po surovim uvjetima. Svega nekoliko dana ranije tijekom uspona je ondje poginuo 11-godišnji dječak, a njegov je otac teško ozlijeđen.