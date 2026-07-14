Turistica poginula, još troje ozlijeđenih: Riječi njezine majke slamaju srce

Turistica Antonia Mihăilescu (36) poginula je prilikom pada s 12 metara visine u stravičnoj nesreći na planini Bucegi u Rumunjskoj.

Grupna ekspedicija u subotu pošla je po krivu kada je popustilo sidro sigurnosnog užeta. Ugledna stomatologinja iz Bukurešta i još troje penjača pali su tijekom spusta klasičnom rutom Albișoara Brânei.

Bila je vezana konopcem s trojicom muškaraca starih između 26 i 51 godine te kvalificiranim instruktorom, prenosi Mirror.

Oko 15 sati grupa je bila na izloženom dijelu kada je jedina sidrišna točka za koju su svi bili pričvršćeni iznenada otkazala. Antonija se prva poskliznula i izazvala lančanu reakciju penjača, od kojih su svi četvero pali na stijene ispod njih.

Mlada žena zadobila je teške ozljede od kojih je preminula na mjestu nesreće. Trojica drugih penjača preživjeli su tragediju, no teško su ozlijeđeni.

Oglasila se shrvana majka

"Postoje ljudi koji ostave duboki trag... nikada te nećemo zaboraviti", poručili su neutješni kolege iz stomatološke klinike u Bukureštu nakon smrti kolegice, koja je uz stomatologiju gajila i strast prema planinama.

Oglasila se i njezina shrvana majka: "Bila je strastvena, penjanje i spuštanje su je činili sretnima. Bila je na Kilimandžaru, Duginim planinama u Peruu... A ovo joj e dogodilo kod kuće".

Spasioci su nakon toga pokrenuli jednu od najvećih planinarskih operacija u novijoj rumunjskoj povijesti. Izuzetno težak teren pretraživala su četiri helikoptera i timovi na zemlji.

Planinari su spašeni, a tijelo preminule žene su posljednje prevezli.

Tužitelji su otvorili istragu kako bi se rasvijetlili detalji tragedije. Dužnosnici su potvrdili da je skupinu penjač u vrijeme nesreće pratio instruktor.

Istraga će provjeriti moguće pogreške u postavljanju sigurnosnih točaka ili je li svemu kumovao tehnički kvar na opremi.

Planine Bucegi udaljene na dva sata od glavnog grada, privlače penjače iz cijele Europe. No godišnje ondje poginu deseci ljudi.