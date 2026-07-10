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TRAGEDIJA U LJETOVALIŠTU /

Hrvat (54) sa sinom (17) došao na festival u Rumunjsku! Našli ga mrtvog u automobilu

Hrvat (54) sa sinom (17) došao na festival u Rumunjsku! Našli ga mrtvog u automobilu
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Foto: Net.hr

Postoji sumnja da je riječ o smrti prouzrokovanom nehajem

10.7.2026.
13:09
Jaga Komazec
Net.hr
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Hrvatski turist, muškarac (54), pronađen je bez svijesti u automobilu u rumunjskom ljetovalištu Costinești. Medicinska ekipa pokušala ga je reanimirati, no liječnici mu nisu uspjeli spasiti život, prenosi Stirile ProTV.

U Rumunjsku je stigao dva dana ranije te je odsjeo u hotelu u Costineștiju. U četvrtak, nešto prije ponoći, nekoliko mladih osoba upozorilo je pripadnike osiguranja koji su bili na ulazu na festival "Beach, Please!" da se u parkiranom automobilu nalazi muškarac koji ne reagira.

Odmah su provjerili o čemu se radi i pozvali medicinsku ekipu koja se nalazila u blizini. Unatoč pokušajima oživljavanja, muškarca su proglasili mrtvim.

Njegovo tijelo prevezli su u mrtvačnicu, gdje će napraviti obdukciju kako bi utvrdili uzrok smrti. Istražitelji zasad razmatraju višerazloga za smrt muškarca - od mogućeg zastoja srca do toga da je možda konzumirao potencijalno štetne lijekove ili pića. 

Kako prenosi Stirile ProTV, rumunjska policija pokrenula je istragu zbog sumnje na smrti iz nehaja. Utvrdili su i da je muškarac u Costinești doputovao sa sinom (17).

Tinejdžera su preuzele službe za zaštitu djece, kod kojih će ostati do dolaska člana obitelji iz Hrvatske. Nadležne službe kontaktirale su njegovu majku, a rumunjski Glavni inspektorat za useljeništvo pomoći će joj pri što bržem dolasku u Constanțu.

RumunjskaHrvatski TuristiSmrtTragedijaLjetovanje
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