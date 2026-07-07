Turist jet skijem prošao ispod katamarana, oglasila se policija: 'Provodimo izvide'

Iz PU zadarske oglasili su se za RTL Danas o slučaju turista koji se na jet skiju provukao ispod katamarana Jadrolinije i sve zabilježio kamerom.

"Policija nema zaprimljenih dojava koje bi se odnosile na snimku koja je objavljena na društvenim mrežama.

Nakon što je navedena snimka objavljena na društvenim mrežama, policija je odmah započela s provođenjem izvida u koordinaciji s nadležnom Lučkom kapetanijom, a sve u cilju kako bi se utvrdile okolnosti i činjenice ponašanja osobe na moru koje je protivno odredbama Pomorskog zakonika i drugih propisa vezanih za sigurnost plovidbe na moru", navode iz zadarske policije.

Podsjetimo, u ponedjeljak je na Facebooku objavljena opasna snimka iz Zadra na kojoj se vidi kako turist na jet skiju prolazi ispod katamarana Jadrolinije.

Osude javnosti

Vožnju jet skijem mnogi su u komentarima ocijenili neodgovornom i opasnom, posebice u jeku turističke sezone kada je promet na moru pojačan. Jedan korisnik napisao je da je snimka već proslijeđena nadležnima. "Snimka je proslijeđena Lučkoj kapetaniji i policiji. Nema na čemu", stoji u komentaru.

"Glup si", "Nije baš pametno to raditi u Zadru", "Radi glupe stvari i snosit ćeš glupe posljedice", dodali su drugi korisnici.

Jedan od korisnika upozorio je da ovakvi potezi nisu bezazleni.

"Nažalost, prije otprilike 15 dana četiri osobe izgubile su život u sudaru upravo s tim katamaranom. Zbog toga je ovo što radiš krajnje neprimjereno. Poštujem tvoju misiju, ali moraš zadržati određenu razinu pristojnosti i dostojanstva. Najgore od svega je to što bi mlađa osoba mogla vidjeti tvoj video, pokušati napraviti isto i izgubiti život", stoji u komentaru.

Neki su u komentarima kritizirali ponašanje dijela stranih turista. "Nama Hrvatima je dosta stranaca koji dolaze u našu zemlju i krše zakon misleći da se mogu izvući tako da plate kaznu i nastave se smijati", napisao je jedan korisnik.

"Zašto dolaziš u drugu zemlju i ponašaš se kao potpuni idiot?", stoji u jednom od komentara. "More nije zabavni park za glupe turiste!", poručila je jedna korisnica.