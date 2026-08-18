Ksenija Barić iz 'Ljubav je na selu' potvrdila prekid s Josipom Đerfijem: 'Više nismo zajedno'

Ljubavna priča Ksenije Barić i farmera Josipa Đerfija, koja je započela pred kamerama RTL-ova showa 'Ljubav je na selu', doživjela je svoj kraj. Ksenija je za RTL.hr potvrdila da ona i Josip više nisu zajedno.

"Josip i ja više nismo zajedno, ali za sada ne želim iznositi detalje", kratko je poručila Ksenija za RTL.hr.

Foto: Privatni album

Ljubav započela u showu

Njihova ljubavna priča započela je upravo u 'Ljubavi na selu', kada je Ksenija stigla na Josipovu farmu u baranjskom naselju Suza. Iza sebe je tada imala dugogodišnju vezu, a dolazak na farmu opisivala je kao izlazak iz vlastite zone komfora i priliku za novi početak.

Kako je sezona odmicala, Ksenija i Josip postajali su sve bliskiji, a farmer je upravo nju na kraju odabrao. Njihov odnos nastavio se i nakon završetka snimanja, kada su odlučili svojoj ljubavi dati priliku i izvan televizijskih kamera.

Foto: Privatni album

Vezu su, kako je Ksenija ranije otkrila za RTL.hr, započeli na pomalo staromodan način. Josip ju je jednostavno pitao želi li biti njegova djevojka, a ona je pristala.

Ksenija tada nije skrivala koliko je zaljubljena. Govoreći o tome što ju je privuklo Josipu, posebno je istaknula njegov osmijeh, ali i osjećaj sigurnosti koji je uz njega imala. Priznala je i da nije očekivala da će ponovno moći osjetiti takvu zaljubljenost. Ipak, njihova veza nije potrajala, a Ksenija zasad ne želi otkrivati što je dovelo do prekida.