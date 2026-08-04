Bahra iz 'Ljubav je na selu' slavi 61. rođendan: 'Ne sanjam luksuz, želim samo svoj dom'

Bahra Zahirović, koju su gledatelji upoznali u RTL-ovu showu 'Ljubav je na selu', danas slavi 61. rođendan. Umjesto velikog slavlja, odlučila je s pratiteljima podijeliti dirljivu životnu želju – vlastiti dom.

Na društvenim mrežama pokrenula je humanitarnu inicijativu pod nazivom "Bahrin rođendanski san: Pomozite mi da ostvarim svoj dom!", u kojoj je iskreno progovorila o svojim životnim okolnostima. Istaknula je kako joj je najveći cilj u sljedećih godinu dana useliti pod vlastiti krov.

"Ne tražim palače ni luksuz. Moj san je mali, skroman i zidan dom u kojem ću moći mirno živjeti i dočekati starost bez straha hoću li sutra imati krov nad glavom", poručila je. Objasnila je da joj velik dio primanja odlazi na stanarinu te da, unatoč tome što radi, zbog svojih prihoda ne može dobiti stambeni kredit. Zato se odlučila obratiti ljudima dobre volje u nadi da će joj pomoći ostvariti najveći životni san.

Posebno mjesto u njezinu životu imaju kućni ljubimci, za koje kaže da su joj najveća utjeha i podrška. "Oni i ja trebamo kutak u kojem ćemo napokon pustiti korijenje i mirno živjeti", napisala je uz fotografiju sa svojim ljubimcima. Bahra je naglasila i da će, ako prikupi dovoljno sredstava, cijeli proces kupnje doma biti potpuno transparentan te da će javno pokazati na što je utrošena svaka donacija. Na kraju se zahvalila svima koji će joj pomoći, bilo donacijom ili dijeljenjem njezine priče.