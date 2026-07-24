Osvojila nas je u showu, a sada ponovno privukla pažnju: Bahra iznenadila promjenom imidža

Bahra Zahirović (60), jedno od najprepoznatljivijih i najomiljenijih lica s malih ekrana, ponovno je uspjela skrenuti sve poglede na sebe. Zvijezda emisije "Ljubav je na selu" iznenadila je pratitelje na društvenim mrežama drastičnom promjenom izgleda. Svoju je prepoznatljivu frizuru zamijenila dužom plavom kosom, a društvene mreže preplavljene su komplimentima na račun njezinog svježeg, mladenačkog i odvažnog izgleda.

Ipak, iza osmijeha i komplimenata na račun novog imidža krije se teška svakodnevica s kojom se bori izvan svjetla reflektora.

Pokrenula apel za rješavanje stambenog pitanja

Ususret 61. rođendanu, koji slavi 4. kolovoza, Bahra se odlučila na potez koji je ganuo mnoge. Pokrenula je humanitarnu inicijativu pod nazivom "Bahrin rođendanski san: Pomozite mi da ostvarim svoj dom!", nadajući se da će uz pomoć dobrih ljudi konačno trajno riješiti pitanje stanovanja.

U emotivnom obraćanju javnosti iskreno je otkrila kako joj troškovi najma oduzimaju gotovo cjelokupna mjesečna primanja. Unatoč tome što je zaposlena, njezina plaća nije dovoljna da bi ostvarila uvjete za stambeni kredit. Istaknula je kako ne mašta o luksuzu, već samo priželjkuje skroman, siguran i topli kutak u kojem bi sa svojim kućnim ljubimcima mogla mirno živjeti.