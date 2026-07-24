FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOVI STIL /

Osvojila nas je u showu, a sada ponovno privukla pažnju: Bahra iznenadila promjenom imidža

Osvojila nas je u showu, a sada ponovno privukla pažnju: Bahra iznenadila promjenom imidža
×
Foto:

Bivša natjecateljica showa 'Ljubav je na selu' oduševila je pratitelje svježim izgledom, no iza novog sjaja krije se želja za rješavanjem životnog pitanja

24.7.2026.
22:22
Hot.hr
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Bahra Zahirović (60), jedno od najprepoznatljivijih i najomiljenijih lica s malih ekrana, ponovno je uspjela skrenuti sve poglede na sebe. Zvijezda emisije "Ljubav je na selu" iznenadila je pratitelje na društvenim mrežama drastičnom promjenom izgleda. Svoju je prepoznatljivu frizuru zamijenila dužom plavom kosom, a društvene mreže preplavljene su komplimentima na račun njezinog svježeg, mladenačkog i odvažnog izgleda.

 

 

Ipak, iza osmijeha i komplimenata na račun novog imidža krije se teška svakodnevica s kojom se bori izvan svjetla reflektora.

Pokrenula apel za rješavanje stambenog pitanja

Ususret 61. rođendanu, koji slavi 4. kolovoza, Bahra se odlučila na potez koji je ganuo mnoge. Pokrenula je humanitarnu inicijativu pod nazivom "Bahrin rođendanski san: Pomozite mi da ostvarim svoj dom!", nadajući se da će uz pomoć dobrih ljudi konačno trajno riješiti pitanje stanovanja.

 

 

U emotivnom obraćanju javnosti iskreno je otkrila kako joj troškovi najma oduzimaju gotovo cjelokupna mjesečna primanja. Unatoč tome što je zaposlena, njezina plaća nije dovoljna da bi ostvarila uvjete za stambeni kredit. Istaknula je kako ne mašta o luksuzu, već samo priželjkuje skroman, siguran i topli kutak u kojem bi sa svojim kućnim ljubimcima mogla mirno živjeti.

 

Bahra ZahirovićNovi ImidžPlavušaLjubav Je Na Selu
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike