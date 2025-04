Bahra o studiju psihologije, pokretanju biznisa i ljetu pod šatorom: 'Možda bih tako nekoga i upoznala'

Bahra Zahirović (59), bivša kandidatkinja showa ''Ljubav je na selu'', u razgovoru za Net.hr otvoreno je govorila o svojoj svakodnevici, životnim željama i izazovima s kojima se nosi kao žena u Hrvatskoj. Iako se bliži 60. godini, Bahra ne skriva da i dalje mašta o novom početku – bilo kroz život u inozemstvu ili pokretanju vlastitog posla. A kako sama kaže, da se odluči pokrenuti nešto svoje, bio bi to rad u kozmetičkom salonu ili savjetovanju o zdravom načinu života. Otkrila nam je kakvog partnera priželjkuje, što ju i dalje zanima u psihologiji, a prisjetila se prijašnjih ljetovanja i podijelila planove za nadolazeće ljeto.

Kakvi su vam planovi za budućnost, osobno i profesionalno?

Ja ću biti tu, ali iskreno – što se tiče mojih nekih novih promjena, meni je velika želja otići u inozemstvo. Naravno, ne bih se uputila u nepoznato ili bez organizacije. Ako bi bilo nešto preko posrednika koji garantiraju za posao i smještaj, pa s vremena na vrijeme – voljela bih otići. Dok imam ove godine, jer ipak, 59. je pri kraju, 60. godina je tu. Osjećam se zdrava, aktivna i radišna. Voljela bih život provesti negdje vani ili živjeti ili stvarno upoznati srodnu dušu koja ti neće nanijeti neprilike, već će ti dati smisao života i s kojom možeš zajedno stvarati. Ovdje kod nas je sve postalo sve teže i teže.

Postoji li mogućnost da ćete pokrenuti vlastiti biznis?

A što se tiče vlastitog biznisa, to bi se trebalo dobro razmotriti i savjetovati. Na burzi postoje određene opcije za otvaranje obrta. To bi se dalo riješiti, ali moraš imati dobar plan i podršku. Kad bih mogla pokrenuti neki dobar biznis, voljela bih to ostvariti u nekoj dobro uređenoj državi vani – može biti neka europska zemlja, ali i Kanada, Irska, možda čak i Dubai. Švicarska je malo teža što se tiče ulaska, ali i ona bi bila opcija. Voljela bih da to bude kroz neki dobar posao, uz nekog posrednika ili s osobom s kojom bih mogla dijeliti i posao i život – srodnu dušu. Želim ostatak svog života ostvariti u najboljem izdanju.

Konkretno, voljela bih raditi nešto što je vezano za zdravu hranu, savjetovati ljude kako održavati svoje tijelo. Zanimaju me teme poput pravilne prehrane i zdravog načina života. Možda nešto u obliku savjetovanja. Također me jako zanima kozmetika – rad u kozmetičkom salonu, uređivanje noktiju, njega lica, sve to. Mislim da bi se time mogla ozbiljno baviti, da bih to stvarno radila s ljubavlju.

Više puta ste isticali da biste, da možete birati, studirali psihologiju. Je li to još uvijek vaša želja?

Ja sam još uvijek mišljenja da, da sam mlađa – naravno da bih upisala psihologiju. U mlađim godinama se može bolje učiti i napredovati. Ne mislim da netko ne može i u mojim godinama učiti, ali kad si pred mirovinom, onda to više nije to. Inače sam oduvijek voljela psihologiju i sve što je kvalitetno za proći kroz dobre kvalifikacije učenja i razvoja.

Da sam u mladosti završila psihologiju, radila bih s djecom. Djeca bi možda bolje savladala gradivo i moje savjete. Mogla bih im pomoći. Djeca su u procesu razvoja i rasta, pa bi s njima bilo lakše raditi. Volim djecu i uvijek sam voljela surađivati s njima. Sa starijima i odraslima manje, osim možda s trećom dobi – da im se pruži psihološka podrška, da im se pruži neka motivacija, da lakše podnesu situaciju u kojoj se nalaze. Nije nikome ugodna situacija kad je već u trećoj životnoj dobi. E tu bih se uključila – djeca i stariji, srednja dob me ne zanima.

Kakva je vaša trenutna financijska situacija?

Zaposlena sam, ali nemam stalan posao. Trenutno sam u najmu, primanja su niska i zbog toga se moram pažljivo dogovarati s poslodavcem oko svakog mogućeg angažmana, osobito sezonskog rada. Do sada sam radila tri turističke sezone i ako bih dobila zeleno svjetlo poslodavca, rado bih to opet ponovila – spojila bih rad i uživanje na moru. Iskreno, živim skromno, kao i većina ljudi kod nas. S puno opreza, ali ne prestajem razmišljati pozitivno. Sanjam velike snove – rad u wellness industriji, odlazak u Irsku, Kanadu, Dubai… I možda, uz sve to, i pronalazak srodne duše.

Kakvi su vam planovi za ljetovanje?

Prošle godine sam ljetovala kod mojih poznanika. Gospođu poznajem već duže, otkako sam postala javna osoba, iz prve sezone Ljubav je na selu. Ona je iz Zadra i pružila mi je priliku da ljetujem kod njih. Znate kako je bilo – kad je bila epidemija COVID-19, nije se moglo nigdje, nitko nikoga nije pozivao. Bila su ograničenja i to poštujem.

Jedne godine prije toga bila sam s Irenom Slopšek u Crikvenici i u Selcima. A evo sada, Radoslav me je pozvao kod sebe, kao i moju prijateljicu, bivšu sudionicu Ljubav je na selu, Irenu Slopšek, ali u krajnjem slučaju, ako sve to propadne – Irena, prijateljica Lea i ja bismo kampirale. Leu znam, ona me jako voli. Nas tri bismo bile pod šatorom, kampirale negdje i priuštile si barem malo ljetovanja.

Gdje biste kampirali, ako to postane opcija?

To bismo Irena i ja dogovorile. Gledale bismo da nije preskupo jer znate kakva su primanja. Ljudi rade za minimalac, a ja nemam stalno zaposlenje, tako da se moram sa svojim poslodavcem sve dogovoriti. Ako bi se poslodavac i direktor složili da odem na sezonski posao i da se kasnije vratim, to bi bilo korisno i meni i firmi. To je veliki upitnik, ali ako bi se složili, to bi mi značilo. Odradila sam tri sezone, išla bih ponovo, ako bi poslodavac prihvatio. Iskoristila bih ugođaj i uživanje na moru. Slobodne dane bih provela na kupanju i sunčanju, malo bih se družila s ostalim sezonskim radnicima. Možda bih i nekoga dobrog upoznala.

