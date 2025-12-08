FREEMAIL
SEKS SIMBOL 80-IH /

Zvijezda kultnog erotskog klasika '9 1/2 tjedana': Kako se mijenjala Kim Basinger

Najveću zavodnicu 80-ih rijetko se viđa u javnosti: Kim Basinger šokira javnost izdanjima
Foto: Media Punch, Mediapunch Inc/alamy/profimedia
Kim Basinger je američka glumica, model i producentica, rođena 8. prosinca 1953. u Athensu u Georgii.
1 /23
Film 9 1/2 tjedana iz 1986. postao je kultni erotski klasik koji je obilježio osamdesete. Glavne uloge tumače Kim Basinger (71) i Mickey Rourke, a radnja prati kratku, ali intenzivnu romansu između galerijske zaposlenice Elizabeth i misterioznog poslovnog muškarca Johna.

Njihova veza, prepuna seksualne napetosti i emocionalnih igara, prikazana je kroz niz provokativnih i senzualnih scena koje su za svoje vrijeme bile vrlo kontroverzne. Kim Basinger u filmu je postala ikona seksepila.

8.12.2025.
6:08
Matea Bahovec
Media Punch, Mediapunch Inc/alamy/profimedia
Kim BasingerSeks Simoboli80-eFilmHollywood
